Главными площадками ХIII Форума регионов 25-26 июня станут Минск и Минская область

Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы знаем неоднократное поручение главы государства, что все-таки все госорганы должны работать на развитие экономического потенциала, развитие взаимодействия. Форум будет традиционно проходить в течение двух дней. Будет 10 секций. Во взаимодействии с представителями наших основных министерств, концернов, облисполкомов, Минского горисполкома будет уделено внимание всем основным блокам: экономическим блокам, социальным, промышленности, сельскому хозяйству, туризму и оздоровлению, которые представляют для нас взаимный интерес, где у нас есть хороший потенциал на будущее".