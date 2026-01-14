3.71 BYN
Главными площадками ХIII Форума регионов 25-26 июня станут Минск и Минская область
25-26 июня состоится ХIII Форум регионов Беларуси и России. Основной площадкой проведения станут Минск и Минская область. 14 января в Совете Республики дали старт подготовке: состоялось первое заседание оргкомитета.
В 2025 году страны подписали контракты на 900 млн белорусских рублей.
Нацелены укреплять региональное экономическое взаимодействие. Высокий потенциал такого сотрудничества подтверждают и частые встречи нашего Президента с представителями российских регионов.
Владислав Татаринович, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы знаем неоднократное поручение главы государства, что все-таки все госорганы должны работать на развитие экономического потенциала, развитие взаимодействия. Форум будет традиционно проходить в течение двух дней. Будет 10 секций. Во взаимодействии с представителями наших основных министерств, концернов, облисполкомов, Минского горисполкома будет уделено внимание всем основным блокам: экономическим блокам, социальным, промышленности, сельскому хозяйству, туризму и оздоровлению, которые представляют для нас взаимный интерес, где у нас есть хороший потенциал на будущее".
Глубокая кооперация Беларуси и России отмечена особыми отношениями лидеров двух стран, работающими примерами в промышленности, военной сфере и транспорте. Это подтверждают и рекордные показатели: за прошлый год товарооборот - около 60 млрд долларов.