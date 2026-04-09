Головченко: Беларусь уделяет значительное внимание развитию двусторонних отношений с Оманом

Беларусь уделяет значительное внимание развитию двусторонних отношений с Оманом, в котором видит одного из важнейших стратегических партнеров в регионе. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко в ходе общения с директором по инвестициям Оманского инвестиционного агентства. Договоренности на уровне глав государств двух стран позволяют значительно активизировать взаимодействие и двигаться вперед по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес. Только на прошлой неделе в Маскате прошло первое заседание белорусско-оманского совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям, а уже 9 апреля в Минске обсуждают вопросы двустороннего взаимодействия и конкретные инициативы.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Прежде всего позвольте выразить признательность за ваш интерес к развитию сотрудничества между Султанатом Оман и Республикой Беларусь и возможность лично обсудить ход реализации наиболее знаковых проектов в ходе сегодняшней встречи. Между нашими государствами складывается высокий уровень дружественных отношений как в политической, так и в торгово-экономической сферах. Буду рад услышать ваше мнение относительно прогресса по ряду крупных проектов, планируемых к реализации с участием Оманского инвестиционного агентства в Республике Беларусь. Мы также открыты к любым вашим предложениям по взаимодействию как в инвестиционной, так и в торгово-экономической и банковской сферах. Мы рассчитываем на активизацию двусторонних отношений с пониманием того, что у нас нет проблем, которые не могут быть решены".

Ибрагим Аль-Эйсри, директор по инвестициям Оманского инвестиционного агентства:

"Цель работы нашего агентства - развитие долгосрочного партнерства, оказание всесторонней инвестиционной поддержки и содействие устойчивому росту наших партнеров. Как вам известно, являясь главным инвестиционным агентством Омана, мы располагаем разветвленной сетью из более чем 15 региональных представительств по всему миру. В Беларуси также открыт офис и сформирована команда профессионалов для эффективной работы на местном рынке. Мы готовы рассматривать самые разные форматы сотрудничества, задействуя не только собственные ресурсы в качестве инвестиций, но и привлекая возможности ведущих инвесторов. Под стратегическим руководством президента Оманского инвестиционного агентства, для которого этот проект стал личным приоритетом, мы намерены запустить одну из основных инициатив - создание так называемой продовольственной корзины будущего. Принимая во внимание, что Беларусь обладает богатыми земельными и водными ресурсами, мы планируем развивать масштабные проекты, способные не только объединить наши страны, но и обеспечить значимый коммерческий эффект для всех участников".