Головченко: Сейчас инфляционная ситуация достаточно спокойная

Сегодня Беларусь и Россия в двусторонних расчетах абсолютно независимы от валют третьих стран. Ситуация кардинально изменилась за 5 лет. В общем товарообороте с Россией доля национальных валют превышает 96 %. А вот доллара снизилась до арифметической погрешности - менее 1 %. Поэтому фактически две страны полностью сблизили свою валютную политику. Об этом говорил сегодня в парламенте председатель правления Нацбанка. Роман Головченко отвечал на вопросы депутатов и сенаторов и говорил о работе банковской системы в 2025 году, а также важных задачах на 2026-й и пятилетку в целом.

Доверие к рублю - растет количество депозитов в национальной валюте

Круг тем, который звучал 27 февраля Овальном зале, волнует каждого из нас. Например, устойчивость национальной валюты. Каков прогноз Нацбанка по инфляции на ближайшие месяцы и до конца года? Ведь доверие к белорусскому рублю растет. Краткосрочные и долгосрочные депозиты выросли в 1,5-2 раза. Белорусы видят, что никаких шоков на финансовом рынке нет, да и доходность вкладов в рублях выше, чем в иностранной валюте.

Людей волнует стоимость потребительской корзины

Сохранность наших доходов зависит и от ценовой стабильности. За прошлый год основной рост инфляции был в первом полугодии. Дорожали продукты питания и сырье на мировых рынках. Поэтому стоимость товаров не теряет актуальности.

Александр Малобицкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Повышение цен, инфляция - это один из главных моментов, который волнует население как в городе, так и в сельской местности. Мы как депутаты мониторим сферу торговли. Один из часто задаваемых вопросов - это, конечно же, цены, будут ли они продолжать расти. Мы стараемся объективно, опираясь на информацию, в том числе и от руководства банковской сферы нашей страны, доводить людям о том, что инфляция будет держаться в установленных пределах".

Ориентир по инфляции на 2026 год - не выше 7 %

Ориентир по инфляции на этот год не превышает 7 %. В январе она показала рекордно низкие значения - 0,5 %. По февралю - 0,2 %, и это существенно ниже, чем было в эти месяцы в прошлом году.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"В основном, с чем мы сталкивались в прошлом году и годом ранее, это была так называемая инфляция издержек, которая была связана с несколькими факторами: это повышенная инфляция в России, соответственно, перенос к нам ее через импорт российских товаров и услуг; повышенный спрос со стороны населения в связи с ростом доходов".

Председатель правления Нацбанка отметил, что сейчас наблюдается влияние дезинфляционных факторов. "Сюда же можно отнести и некоторое охлаждение спроса на кредиты. Спрос стал более сбалансированным и адекватным. Ну и, конечно же, продолжающееся ценовое регулирование со стороны правительства на отдельные группы товаров. Поэтому сейчас инфляционная ситуация достаточно спокойная. Мы пока не видим сомнений в том, что удастся выполнить установленный показатель на текущий год. Я напомню, это до 7 % общий рост цен. И до 5 % - это базовая инфляция, то есть инфляция, которая очищена от административно урегулированных цен и сезонных факторов", - пояснил он.

Финансовая поддержка экономики - ключевая задача для банков

Депозиты - это ресурсная база для кредитов потребительских, здесь акцент сделан на товары отечественного производства, а также для юрдиц. Ставки комфортные - около 12 % годовых, а для инвестиционных займов - 2 -2,5 %. Финансовая поддержка экономики - это ключевая задача для банков. В 2025 году она выросла более чем в полтора раза. Вклад банковского сектора в инвестиции в основной капитал достиг 15 %, и это самый высоким показателем за последние 11 лет. Будет его укреплять и 2026 году, и в пятилетке в целом. Глава Нацбанка назвал и другие ключевые моменты и цели в работе.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Например, к 2030 году не менее 75 % как депозитов, так и кредитов должны быть в национальной валюте, в белорусских рублях. Например, вклады на срок более 3 лет (очень такая напряженная задача на самом деле) в общем объеме вкладов, которые размещены на срок более года, должны составлять не менее 10 %. Это такие числовые задачи".

Председатель правления Нацбанка отметил ряд конкретные мероприятий, которые должны быть реализованы. "Например, внедрена система биометрической идентификации. И не менее 1,5 млн транзакций должно пройти, например, с использованием системы онлайн-идентификации. Это еще помимо таких проектов, как внедрение цифрового белорусского рубля, которые тоже сами по себе весьма сложные, но у нас нет другого пути. Мы обязательно добьемся того, чего мы для себя спланируем сами", - считает Роман Головченко.

Первые заявки по криптобанкам обработают к лету

Особое внимание технологической независимости в финансовой среде. А также содействие проведению трансграничных платежей и продвижению экспорта. Ждем открытия криптобанка.

Роман Головченко заверил, что первые заявки от инвесторов обработают уже к лету. Особое внимание уделяется информационной и технической безопасности для сокращения уязвимостей финансовой системы, развитию системы мгновенных платежей и защите наших денег от мошенников.

Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Конечно же, все мы хотим, чтобы платежи проходили мгновенно, без взимания лишних комиссий, чтобы наши деньги на счетах были защищены от мошенников".

Антифрод-системы - в 2025 году остановлено 10 % операций