Головченко: Ценообразование в Беларуси управляемо и находится на постоянном контроле
Ценообразование в Беларуси является управляемым процессом и находится под постоянным контролем, об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко на расширенном заседании правления.
К концу 2025 года удалось замедлить интенсивность инфляционных процессов и нивелировать влияние внешних факторов. Поэтому основа для поддержания базовой инфляции в 2026 году на уровне 5 % сформирована.
Такие темпы необходимы в первую очередь для планирования долгосрочных инвестиций с учетом доступности средств для своего развития и сформированной ресурсной базы.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы для аккредитования экономики, приняты соответствующие стимулирующие меры, что позволило создать условия для роста срочных вкладов населения. На начало 2026 года общий объем таких депозитов в банках превысил 15 млрд рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом долгосрочные безотзывные рублевые вклады граждан фактически достигли 11 млрд рублей, что составляет 73 % в общем объеме срочных и условных вкладов населения. Несмотря на рост определенных ставок по вкладам, удалось улучшить условия кредитования предприятий. Средние рыночные ставки по рублевым кредитам юридических лиц в декабре 2025 года составили 1,7 % годовых, что ниже декабря 2024 года".
Инвестиционное финансирование за 2025 год увеличилось в 1,5 раза, а потребительское кредитование выросло на треть.