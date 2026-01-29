Головченко: Ценообразование в Беларуси управляемо и находится на постоянном контроле

Ценообразование в Беларуси является управляемым процессом и находится под постоянным контролем, об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко на расширенном заседании правления.

К концу 2025 года удалось замедлить интенсивность инфляционных процессов и нивелировать влияние внешних факторов. Поэтому основа для поддержания базовой инфляции в 2026 году на уровне 5 % сформирована.

Такие темпы необходимы в первую очередь для планирования долгосрочных инвестиций с учетом доступности средств для своего развития и сформированной ресурсной базы.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Неплохие результаты достигнуты в формировании ресурсной базы для аккредитования экономики, приняты соответствующие стимулирующие меры, что позволило создать условия для роста срочных вкладов населения. На начало 2026 года общий объем таких депозитов в банках превысил 15 млрд рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного показателя за прошлый год. При этом долгосрочные безотзывные рублевые вклады граждан фактически достигли 11 млрд рублей, что составляет 73 % в общем объеме срочных и условных вкладов населения. Несмотря на рост определенных ставок по вкладам, удалось улучшить условия кредитования предприятий. Средние рыночные ставки по рублевым кредитам юридических лиц в декабре 2025 года составили 1,7 % годовых, что ниже декабря 2024 года".

