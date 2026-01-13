Иностранные банки смогут открывать свои представительства либо филиалы в Беларуси

"Самое главное, что для наших субъектов важно, это так называемый принцип репатриации или требование возврата валютной выручки. Это в соответствии с действующим законодательством применяется. Если у нас появится филиал иностранных банков, туда будет зачисляться выручка наших субъектов, это тоже будет засчитываться как возврат валютной выручки. Тем самым мы видим, что конкуренция будет усиливаться. Если будет присутствие таких филиалов, то конечно, это будет способствовать расширению трансграничных возможностей наших белорусских субъектов в части проведения экспортно-импортных операций. Надеемся, что появятся такие филиалы или представительства иностранных банков не только в наших странах, у основных торговых партнеров, но и у перспективных рынков".