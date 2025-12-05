Израильская авиакомпания запустит рейсы в Минск. Полеты стартуют в феврале 2026 года и запланированы дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Рейсы будут выполняться в аэропорт в Тель-Авиве. Время в пути составит примерно 3 часа 45 минут. Стоимость билетов от 249 долларов в одну сторону.