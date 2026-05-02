Сильные регионы - один из важнейших приоритетов социально-экономического развития Беларуси на ближайшее пятилетие.

Акцент сделан на развитие с учетом особенностей каждой области. Что касается предприятий в райцентрах, ставку делают на инновационные подходы в производстве. Яркий пример - Полоцкий район, где деревообрабатывающее предприятие вдохнуло жизнь в небольшую деревню Богатырская.

Деревообрабатывающее предприятие в деревне Богатырская Полоцкого района обеспечило рабочими местами без малого 250 человек. Молодой коллектив (средний возраст которого 36,5 лет) настроен на результат. В смену здесь перерабатывают до 1,6 тыс. кубометров древесины.

Чтобы понять масштаб, достаточно представить, как выглядят 40 лесовозов. 24/7 здесь работают производственные линии. А когда-то начинали с малого: 3 человека на лесозаготовке. Сейчас в коллективе механики, конструкторы и инженеры-технологи.

"Идет совместная приемка с БелТПП по количеству и качеству. Проходимое количество леса на данном этапе составляет 5 тыс. кубов в сутки. У нас новые цели, новые возможности. Мы даем рабочие места. В приоритете развиваться", - рассказал начальник склада лесоматериалов деревообрабатывающего предприятия Игорь Паранюк.

Начиная с линии приемки, каждое бревно проходит сканирование с сохранением 3D-модели. Еще на первоначальном этапе виртуальное изображение дает реальную картину технологам и менеджерам для принятия рациональных решений на всех производственных уровнях до момента отгрузки. Все это нужно для продуктивной работы предприятия. Антон Казаков - третий год в команде. Устроился технологом, работал мастером. Сейчас отвечает за производственный участок.

Как деревообрабатывающее предприятие вдохнуло жизнь в деревню Богатырская Полоцкого района

"На данном участке происходит распиловка круглого лесоматериала. Пилим в основном хвою диаметром от 14 до 42 см. Здесь используем передовое оборудование в Республике Беларусь", - поделился начальник производственного участка деревообрабатывающего предприятия Антон Казаков.

Чтобы все работало с ювелирной точностью, предприятие своими силами изготавливает запчасти для линии лесопиления и сортировки пиломатериалов. Закупили высокопроизводительные токарные и фрезеровальные станки. Подсчитали, что таким образом удалось не только оперативнее решать вопрос с запчастями, но и продлевать срок их службы, а самое главное - добиться высокого уровня импортозамещения.

"Изготавливаем валы, втулки, режущий инструмент. Раньше все это закупалось в Европе, сейчас мы полностью обеспечиваем потребности сами. В дальнейшем планируем расширяться и производить для сторонних организаций продукцию", - отметил инженер-технолог деревообрабатывающего предприятия Александр Корбут.

Работают только на современном оборудовании. Это позволяет при максимально высоком качестве снизить себестоимость продукции. Распил круглого леса, изготовление бруса и доски, их сушка, сортировка вторичных материалов деревообработки. Все процессы - от приемки до отгрузки готовой продукции - полностью автоматизированы. По-хозяйски подходят к каждой задаче. К примеру, древесную кору и иные побочные продукты деревообработки используют в качестве топлива для собственной котельной.

Работают с Россией, Китаем, Индией, Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном. В экспортной карте белорусского предприятия - 15 стран.

В трудовом коллективе говорят: высокотехнологичность, самодисциплина, желание развиваться - все это помогает быть в лидерах. Но ответственность колоссальная, ведь работают с главным природным богатством страны - лесом. Ошибки и бесхозяйственность в этом вопросе не допустимы.