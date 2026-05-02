За штурвалом женщины. Новость о том, что со следующего учебного года за штурвалом военной авиации замелькают косички, слышали многие.

Стало известно, на каких именно самолетах будут летать девушки. Подобный опыт не нов для Беларуси. Почему решили вновь к нему вернуться и в каких странах больше всего женщин-пилотов, расскажем в новом выпуске "По форме".

Это действительно событие в Год белорусской женщины! В 2026-м Военная академия Беларуси впервые за долгое время объявила набор девушек на летные специальности. Подготовку пройдут всего 2 курсантки - они будут осваивать управление как самолетами, так и вертолетами. Желающих, как оказалось, много. Еженедельно в вуз поступали звонки с вопросом, будет ли набор в этом году девушек-пилотов? И вот по решению министра обороны двери распахнуты! Первые шаги в небе будущие летчицы сделают на учебно-тренировочных машинах. Обучение начнется на самолетах Як-52 и Л-39. А дальше - как решит командование.

В 2026 году белорусская Военная академия объявила набор девушек на летные специальности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05b0d18-7915-41dc-b4b4-2eca5cb97aa6/conversions/d66a5c87-4711-4e19-b93b-79ecdf4cc8a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05b0d18-7915-41dc-b4b4-2eca5cb97aa6/conversions/d66a5c87-4711-4e19-b93b-79ecdf4cc8a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05b0d18-7915-41dc-b4b4-2eca5cb97aa6/conversions/d66a5c87-4711-4e19-b93b-79ecdf4cc8a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f05b0d18-7915-41dc-b4b4-2eca5cb97aa6/conversions/d66a5c87-4711-4e19-b93b-79ecdf4cc8a1-xl-___webp_1920.webp 1920w

С одной стороны, женщины уже покорили космос, с другой - это все же что-то невероятное: девушки за штурвалом военной авиации. Это непросто, как может показаться. Ведь здесь нужно не только отправить авиасудно из точки А в точку Б, но и нанести удары по противнику, в мирное время - условному, а в случае войны - по реальному.

В Беларуси предыдущий набор девушек на летную специальность был в 2010 году. Всего за историю Военной академии в числе выпускников их всего две. Первая после окончания академии и пятилетнего контракта ушла в гражданскую авиацию, вторая сперва выбрала рольмамы, а затем вернулась на службу, но уже не в авиацию.

На авиационный факультет высокий конкурс. Примерно 3 человека на место. А на летные специальности (пилот самолета и вертолета) он еще выше. Кроме того, чтобы поступить, необходимо не только иметь отличное знание по предметам вступительной кампании, но и отличное здоровье. В 2025 году минимальный проходной бал составил 299.

Сегодня в мире доля женщин, работающих в сфере гражданских авиационных перевозок в качестве пилотов, составляет 6 %. По статистике, больше всего женщин-пилотов в Индии. Затем идет Ирландия и Южная Африка. Далее - Австралия, Канада и Германия. Точные данные о военных женщинах-летчиках не афишируются.

В 2026 году белорусская Военная академия объявила набор девушек на летные специальности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaccf430-9795-4002-a25f-0dc96b3539e4/conversions/12a45525-4044-4b45-83c8-29f0d28c7dd1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaccf430-9795-4002-a25f-0dc96b3539e4/conversions/12a45525-4044-4b45-83c8-29f0d28c7dd1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaccf430-9795-4002-a25f-0dc96b3539e4/conversions/12a45525-4044-4b45-83c8-29f0d28c7dd1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eaccf430-9795-4002-a25f-0dc96b3539e4/conversions/12a45525-4044-4b45-83c8-29f0d28c7dd1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Исторически сложилось, что профессия пилота всегда считалась мужской. Хотя в небе с самого зарождения авиации мелькали и косички. Так, француженка Элиза Леонтина Дерош первая в мире выполнила самостоятельный полет на аэроплане. А Лидия Зверева первой из женщин в России получила диплом пилота, и первая в мире выполнила серию сложнейших фигур высшего пилотажа наряду с мужчинами. Американка Амелия Эрхарт совершила сольный перелет через Атлантический океан. Валентина Гризодубова установила международный женский рекорд дальности, пролетев почти 6,5 тыс. км по маршруту Москва - Дальний Восток. А летчица-испытатель Марина Попович - первая женщина, преодолевшая звуковой барьер на истребителе МиГ-21. Ее так и звали: "Мадам МиГ". Еще Инна Копец - единственная в мире женщина, налетавшая на вертолетах Ми-1, Ми-8, Ми-26 11 500 часов, установила 15 мировых рекордов, многие из которых не побиты до сих пор.

Однако женщины-летчики всегда оставались на вес золото. Было время, когда в летные училища девушек не принимали вообще. Потом девичьи наборы появились. Но долгие годы женщины не допускались до управления большими самолетами, сказывались стереотипы мышления.

Вспомним Великую Отечественную войну. В 40-е было создано сразу 3 женских авиаполка - ничего подобного в мировой истории больше не было. Идея принадлежала Герою Советского Союза Марине Расковой. За 4,5 года они сбили 38 самолетов противника. К сожалению, практически все девушки погибли.