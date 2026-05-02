От байдарок до тюльпановых полей - чем Беларусь удивляет туристов на майских праздниках
От водных путешествий до жемчужин архитектуры. В преддверии майских праздников все больше туристов открывают для себя новые грани нашей страны. Каждый регион обновляет экскурсионные программы. Реализация профильной госпрограммы ускорила и развитие цифровой инфраструктуры.
Сегодня все больше белорусов меняют отель на палатку, а самолет на байдарку и весло. Один из самых востребованных видов туризма - это водный. Как раз в Борисовском районе устраивают сплавы по реке Сха, и самый популярный маршрут - двухчасовой.
Анастасия в таком спорте около пяти лет. Начинала с небольших дистанций, а теперь покоряет и кавказские разливы.
"Я здесь нахожу баланс между эмоциональным и физическим состоянием. Поэтому природа, погода, вода, лодка и весло - это очень хорошо", - поделилась жительница Борисова Анастасия Коледа.
"Есть многодневные маршруты. Очень интересный маршрут по реке Березина. Маршрут под названием "Клад Наполеона". Мы обеспечиваем лагерным оборудованием, палатками, ковриками, спальниками", - рассказал председатель правления спортклуба "Каяк" Евгений Якуценя.
Весной пользуются спросом тюльпановые поля в Брестской области или ореховые плантации под Молодечно. Туристам интересны природные жемчужины - Беловежская пуща и Браславские озера. А туроператоры приправляют отдых гастрономией и белорусским гостеприимством. Также растет турпоток благодаря безвизу. Более 52 тыс. европейцев посетили Беларусь с начала этого года. В топе Литва, Латвия и Польша. Но есть и те, кто влюбляется в нашу страну надолго.
"Беларусь - это традиции для меня. Здесь очень спокойно. Это реально красивая страна, мирная страна. Очень нравится кухня, я обожаю драники и борщ", - поделился турист из Италии Жан Поль Поинтет.
На майские праздники Беларусь в десятке самых востребованных направлений у россиян: короткие поездки, прогулки по городу и корпоративный туризм.
В этом году Минск вошел в число самых востребованных зарубежных направлений у пассажиров аэропорта "Пулково". Уступил только Стамбулу и Дубаю. Ведь мы удовлетворим спрос даже самого капризного туриста.
"Средняя загрузка на майские праздники у нас уже порядка 85-90 %, а в гостиницах, которые находятся непосредственно в центре, там 100 % загрузка. Гости приезжают из России, Европы, стран СНГ, Прибалтики, Китая. Есть довольно далекие страны: США, Канада, Бразилия, даже Парагвай и Индия", - отметил начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей Вячеслав Зайцев.
Из-за роста пассажиропотока до 12 мая назначено свыше 100 дополнительных поездов, как внутренних, так и международных железнодорожных маршрутов.