6-й тур чемпионата Беларуси по футболу: "Гомель" сыграет с "Торпедо-БелАЗ"
Автор:Редакция news.by
Тремя матчами 2 мая продолжается 6-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральный поединок вечером примет Гомель. Местный одноименный клуб выйдет на поле против "Торпедо-БелАЗ".
Хозяева одержали три победы подряд и в турнирной таблице сейчас находятся на промежуточной шестой позиции, а в случае успеха смогут оказаться в тройке лидеров. "Автозаводцы" же - в числе фаворитов сезона, но с одной победой в пяти встречах пока идут только 11-ми.
На чьей стороне удача будет сегодня, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 20:55.