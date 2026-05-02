Имидж подорван: как вмешательство США в Иран ударило по репутации Трампа
Вашингтон считает войну с Ираном законченной, об этом Белый дом уведомил Конгресс США. Трамп направил соответствующее послание.
Итоги вмешательства США в дела Ирана обернулись полным провалом для внешней политики Штатов. Ожидаемые результаты не достигнуты, а последствия негативно отражаются на имидже Дональда Трампа и восприятии ситуации обществом.
"Откровенно говоря, вмешательство в это государство, два месяца американского позора, сработали против Трампа, подорвали его выстраиваемый имидж миротворца, победителя, доверие со стороны населения. Так что единственное, что он мог делать в своем стиле, это заявить, что он победил и все заканчивает. Это нужно, чтобы как можно скорее оттуда уйти и попытаться какими-то другими событиями как можно скорее убрать эту историю из общественного сознания, дабы не считаться международным лузером, который полез на достаточно небольшую страну", - отметила политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.