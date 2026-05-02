12 лет одесской трагедии: жители города с утра несут цветы к стихийному мемориалу

2 мая - 12-я годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В память о том страшном дне и жертвах националистов жители города с утра несут цветы к стихийному мемориалу. Митинг у посольства Украины прошел и в Кишиневе. Памятные мероприятия также организованы в России.

Ровно 12 лет назад украинские радикалы устроили зверскую расправу над противниками госпереворота. В Доме профсоюзов были заживо сожжены десятки мирных жителей. Представители Антимайдана попытались укрыться от преследований в здании. Но неонацисты забросали все коктейлями Молотова. В считаные минуты пламя охватило здание, отрезая путь к спасению. Те, кто в отчаянии пытался выпрыгнуть из окна, попадали в руки беснующейся толпы, которая добивала выживших прямо на земле. 48 человек погибли, более 250 пострадали. Это преступление не имеет срока давности.