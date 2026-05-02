Раскол в НАТО: Туск назвал углубляющийся разлад "катастрофой"
Автор:Редакция news.by
Раскол в трансатлантическом единстве с каждым днем становится глубже. Премьер польского режима пожаловался, что распад НАТО продолжается, и назвал эту тенденцию "катастрофической". С таким заявлением Туск выступил на фоне сообщений о частичном выводе американских войск из Германии.
Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Дональд Трамп выводит войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране.