Раскол в НАТО: Туск назвал углубляющийся разлад "катастрофой"

Раскол в трансатлантическом единстве с каждым днем становится глубже. Премьер польского режима пожаловался, что распад НАТО продолжается, и назвал эту тенденцию "катастрофической". С таким заявлением Туск выступил на фоне сообщений о частичном выводе американских войск из Германии.