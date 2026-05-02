От лечебного до промышленного туризма: какие направления интересны гостям из Китая в Беларуси

Вклад в национальную экономику должен быть усилен за счет туристической сферы. Эта стратегическая задача поставлена на ближайшую пятилетку.

Развитие туризма определено в качестве одного из 7 ключевых приоритетов социально-экономического развития страны. К 2030 году доля туристической сферы в валовом внутреннем продукте Беларуси должна достичь 4,5 %.

Задача амбициозная и требует выверенной политики. Однако у нее есть почва - это туристическая привлекательность нашей страны. Только Минск в 2025 году посетили более 1 млн туристов, и это лишь те, кто воспользовался услугами гостиниц. Реальные цифры значительно выше.

Помимо россиян, большим спросом Беларусь пользуется у гостей из Поднебесной. Но и их число может быть гораздо выше - работа в данном направлении активно ведется.

О привлечении китайских туристов в Беларусь говорили в Пекине. Посол нашей страны в Китае Александр Червяков провел встречу с рядом туристических компаний, готовых оказать содействие в наращивании турпотока из Китая в Беларусь.

Является ли Беларусь terra incognita для любителей путешествий из Поднебесной? Скорее нет, чем да. Все-таки регулярное авиасообщение и безвизовый режим делают свое дело. Однако этого сегодня недостаточно. Что необходимо для увеличения туристического потока? Конкретные шаги обсуждали в столице Китая.

От историко-культурного и экологического до лечебно-оздоровительного и промышленного туризма - вариантов того, как провести иностранцу время в Беларуси, предостаточно. Отрасль развивается, появляется инфраструктура, однако потенциал явно полностью не раскрыт.

"Безусловно, Китай с миллиардным населением сегодня очень интересен Беларуси именно в области туризма. Поэтому мы встречаемся с теми китайскими компаниями, которые выразили желание активно работать для продвижения туризма в Республике Беларусь. На данный момент подготовлено порядка 30 вопросов, касающихся буквально каждого шага туриста, который он должен проделать. Мы прорабатываем все, что необходимо со стороны нашей организации, государства и туристических агентств для того, чтобы турист, приезжающий в Республику Беларусь, был доволен и комфортно находился в нашей стране", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков.

Туризм - один из приоритетов социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Стоит задача увеличить долю отрасли в ВВП до 4,5 %. Китайский путешественник - в этом отличный помощник.

"У вас красивые пейзажи, озера, леса, вкусная еда и добрые люди. Мы сотрудничаем с белорусскими клиентами почти 20 лет. Я люблю эту страну. Мы готовы приложить усилия и помочь привлечь китайских туристов в Беларусь", - сказал гендиректор китайской компании Ван Цзиньсун.

"Белорусско-китайские отношения двигаются не только на правительственном уровне, но и гуманитарном треке. Китайские люди хотят путешествовать по Беларуси, мы не так много знаем о вашей стране. Перспективы туризма в вашу страну большие. Наша туристическая компания - государственное агентство. У нас есть определенная ответственность как госкомпании, и мы с удовольствием будем отправлять китайских туристов в вашу страну", - подчеркнул заместитель гендиректора китайской компании Ян Фань.