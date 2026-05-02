Мерц не смог назвать своих достижений за время пребывания на посту канцлера
Автор:Редакция news.by
Канцлер Германии не смог ответить на вопрос, что хорошего он сделал для жителей страны за время пребывания на посту.
Журналисты поинтересовались у Мерца, как именно улучшилась жизнь рядовых немцев, но вместо перечисления конкретных экономических или социальных достижений, он предпочел уйти от прямой оценки. Ответил, что оценивать его работу пока рано.
Заявления канцлера прозвучали на фоне глубокого кризиса в немецкой экономике. В этом году каждая третья компания Германии планирует провести массовые сокращения.