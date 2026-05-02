Мир не заключен, но декларируется - как конфликт США и Ирана застрял в "серой зоне"

Удалось ли потушить конфликт на Ближнем Востоке? Дональд Трамп сообщил Конгрессу об окончании войны с Ираном.

Белый дом не стал запрашивать разрешение на продолжение операции сверх срока. При этом Трамп "ясно дал понять", что военный конфликт может быть далек от завершения, отмечает агентство Associated Press.

В истории есть формулы, которые превращаются в диагноз эпохи. Например, величайшая эпопея Толстого "Война и мир" - два противоположных состояния и два смысла. Запад, похоже, живет по иной формуле: война не объявлена, но идет, а мир не заключен, но декларируется. И именно в этом промежуточном пространстве "серой зоны" застрял ближневосточный конфликт. Де-юре объявлено прекращение войны, но де-факто Ормузский пролив по-прежнему закрыт, а Тегеран сохранил способность запускать ракеты и беспилотники.

Согласно американскому закону о военных полномочиях 1973 года, президент США должен не только консультироваться с Конгрессом до начала войны, но и регулярно проводить с ним встречи до ее завершения. На проведение операции без парламентского согласования у президента есть лишь 60 дней. И 1 мая время, дающее Трампу право на единоличное правление мечом, закончилось. Часы на Капитолийском холме отсчитывали последние мгновения, и Трамп сделал свой ход. Хозяин Белого дома заявил конгрессменам, что боевые действия с Ираном "прекращены".

"Мы видим, что несмотря на это заявление, вооруженные силы США продолжают блокаду морских путей вокруг Ирана, что с точки зрения устава ООН является актом войны, актом агрессии. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что США стремятся воевать, не объявляя войны", - отметил политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Формального заявления Трампа оказалось недостаточно, чтобы потушить политический пожар внутри США. Споры вокруг ближневосточной кампании не только не утихают, но и приобретают характер системного кризиса. Опросы общественного мнения показывают, что сами американцы начинают уставать от авантюры в Иране: 61 % опрошенных считает войну ошибкой, информирует The Washington Post .Социологи отмечают пугающее сходство с настроениями времен Вьетнама в 1971 году или разгара иракской оккупации 2006 года.

CBS News сообщило, что реальные расходы Штатов на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. При этом запасы боеприпасов значительно истощились. К внутренним проблемам добавилось резкое охлаждение отношений с ключевыми партнерами по НАТО.

"У американцев явно нет стратегии, и проблема подобных конфликтов всегда заключается в том, что нужно не только войти, но и выйти из них. Мы слишком болезненно наблюдали это в Афганистане в течение 20 лет. Мы видели это в Ираке. Поэтому вся эта история как минимум необдуманная. Унижена целая нация. Мне жаль это говорить, но ситуация очень сложная", - подчеркнул канцлер Германии Фридрих Мерц.

Конфликт с Германией перешел в открытую фазу. Официальный представитель Пентагона подтвердил решение министерства вывести из страны 5 тыс. американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев.

"Тегеран оказался для Штатов неперевариваемым куском мяса. Для НАТО, для стран Европы огромной проблемой стала блокировка пролива и рост цен на нефть. То есть это огромная гуманитарная катастрофа", - заявила политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

По факту заявление Трампа обнулило 60‑дневный счетчик, но оставило ему возможность возобновить операцию в любой момент. Сценария завершения нет. А переговорный процесс зашел в тупик из-за принципиальных разногласий в позициях сторон. Вашингтон настаивает на немедленной передаче обогащенного урана, что Тегеран считает неприемлемым. Иранский план поэтапного урегулирования США отвергли. Эта инициатива предполагала сначала разблокировку портов и Ормузского пролива, а также получение гарантий безопасности, и лишь в финале обсуждение ядерной программы.

"Проблема с американской стороной заключается в том, что она всегда стремилась навязать свои максимальные требования во время переговоров и на протяжении всего дипломатического процесса, подталкивая другую сторону к их принятию", - сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

Тем временем Трамп, не теряя времени, уже строит амбициозные планы на Кубу. Планирует направить флот на остров после окончания конфликта с Ираном.