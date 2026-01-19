Каранкевич: Интенсивное развитие сотрудничества с российскими регионами - приоритет для Беларуси

Интенсивное развитие сотрудничества с российскими регионами - приоритет для Беларуси, а прямые контакты с руководящим корпусом обеспечивают эффективное торгово-экономическое взаимодействие.

Об этом 19 января заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Кировской области России. Этот регион для нас важный и перспективный. А переговоры на уровне ведомств и предприятий в рамках нынешнего визита придадут дополнительный импульс взаимовыгодному развитию сотрудничества.