3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Каранкевич: Интенсивное развитие сотрудничества с российскими регионами - приоритет для Беларуси
Автор:Редакция news.by
Интенсивное развитие сотрудничества с российскими регионами - приоритет для Беларуси, а прямые контакты с руководящим корпусом обеспечивают эффективное торгово-экономическое взаимодействие.
Об этом 19 января заявил вице-премьер Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Кировской области России. Этот регион для нас важный и перспективный. А переговоры на уровне ведомств и предприятий в рамках нынешнего визита придадут дополнительный импульс взаимовыгодному развитию сотрудничества.
Во время визита делегация Кировской области побывает и на предприятии "Горизонт".