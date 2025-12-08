Кения заинтересована в передовых белорусских агротехнологиях

Будущее за Африкой. В белорусской столице находится парламентская делегация из Кении. Возглавляет ее спикер Сената Амазон Джефф Кинги. Этот визит - логичное продолжение стратегического диалога, заданного лидерами двух государств.

8 декабря делегация уже посетила Совет Республики. Белорусские сенаторы во главе со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой обсудили с высоким гостем конкретные вопросы белорусско-кенийского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия на международных площадках. Его основа - практическая кооперация.

Кения заинтересована в передовых белорусских технологиях для своего агрокомплекса, поэтому нынешним летом кенийская делегация впервые приняла участие в выставке "Белагро".