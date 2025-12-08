3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Кения заинтересована в передовых белорусских агротехнологиях
Будущее за Африкой. В белорусской столице находится парламентская делегация из Кении. Возглавляет ее спикер Сената Амазон Джефф Кинги. Этот визит - логичное продолжение стратегического диалога, заданного лидерами двух государств.
8 декабря делегация уже посетила Совет Республики. Белорусские сенаторы во главе со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой обсудили с высоким гостем конкретные вопросы белорусско-кенийского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия на международных площадках. Его основа - практическая кооперация.
Кения заинтересована в передовых белорусских технологиях для своего агрокомплекса, поэтому нынешним летом кенийская делегация впервые приняла участие в выставке "Белагро".
И сегодня же стороны подписали меморандум о сотрудничестве Совета Республики и Сената Республики Кения. Также в программе делегации посещение белорусских предприятий и социально значимых объектов.