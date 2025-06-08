Китай лидирует по количеству прямых иностранных инвестиций в Беларусь

Визит Президента Беларуси в Китай - это демонстрация прочных связей Минска и Пекина и очередное подтверждение доверительных отношений между странами.

КНР - еще один стратегический партнер Беларуси наряду с Россией. Партнер, которому можно доверять, и партнер, у которого нужно учиться. Партнер, взгляды которого на политику и мировое устройство схожи с нашими. В условиях конфликтующей планеты и глобального передела это особенно важно. При этом, как видим, лидеры двух стран вышли за рамки только политического взаимодействия. А значит повестка и дальше будет прирастать крупными проектами.

Китай так дружит далеко не со всеми. И уж тем более редко кого приглашает к себе домой. И это, конечно, наиболее ярко говорит о том, насколько один из ведущих мировых игроков ценит отношения с Минском, который многие годы является последовательным и надежным союзником.

Взаимодействие развиваем не одно десятилетие шаг за шагом на всех уровнях. Сегодня деловое сотрудничество вышло на новую ступень. Что связывает Беларусь и Китай и что на практике имеем от нашего партнерства? Только цифры и факты в рубрике "Контекст".

Принято говорить, что Беларусь и Китай вышли на уровень всепогодного стратегического партнерства. Высокий статус отношений наполняется новым экономическим содержанием. Поднебесная стала вторым торговым партнером. За последние 10 лет внешняя торговля товарами увеличилась практически в 5 раз. В 2024 году Минск и Пекин наторговали более чем на 8,5 млрд долларов. За первый квартал этого года только белорусский экспорт уже прибавил 18 %.

В ближайшей перспективе ожидают прирост по всем направлениям. В 2024 году между нашими правительствами было заключено соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Документ знаменует собой важную вexy в экономических отношениях двух государств.

"Эксперты провели расчеты в отношении всего спектра услуг и говорят о том, что ежегодный прирост при реализации документа может быть порядка 15 %", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков.

Беларусь задействует все инструменты для продвижения своей продукции на большой рынок Поднебесной. Растет активность на биржевой площадке. КНР среди лидеров. 280 китайских компаний участвуют в биржевых торгах с белорусскими партнерами. 2024 год был рекордным по объему сделок. В нынешнем продолжаем прибавлять. В топе наши молочка и мясо, пиломатериалы. С этого года стало возможным купить через биржу белорусские целлюлозу и льноволокно.

"Мы видим, что белорусские предприятия уделяют все больше внимания китайскому рынку, потому что понимают: как весь Китай в целом, так и отдельные провинции несут весомый потенциал в развитие торгово-экономических отношений. Также и наши предприятия выбирают китайскую продукцию для оборудования производственных цехов", - отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.

Ключевая задача до 2030 года - техническое и технологическое перевооружение белорусских промышленных предприятий. Китай в модернизации своих заводов совершил настоящий технологический рывок. Почти во всех отраслях есть современные роботизированные производства. И этот опыт мы будем использовать у себя. Александр Лукашенко всегда говорил откровенно, что Беларусь заинтересована в китайских деньгах, особенно в высокотехнологичных секторах экономики. Результат налицо - КНР сегодня на лидирующих позициях по количеству прямых иностранных инвестиций в нашу страну. За последние несколько лет вложения утроились. Флагманом инвестиций и инноваций стал "Великий камень".

"Инвестиции, которые вкладывает сюда Китай (а вообще инвесторов здесь около 40 %), составляют большую часть, а это значит, что они привезли сюда свои технологические новинки, разработки, оборудование, на котором выпускается продукция", - подчеркнул глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

На индустриальной площадке сформировались несколько производственных кластеров, связаны они с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, т. е. разработками завтрашнего дня. В приоритете машиностроение, создание станков и приборов, а также оптика, электроника и фармацевтика.

Наполнению новым экономическим содержанием белорусско-китайского сотрудничества будет способствовать развитие пассажирского и грузового сообщения. Во-первых, на территории "Великого камня" появится мультимодальный железнодорожный грузовой хаб под названием "Грейт-порт", благодаря которому будут организованы новые логистические цепочки. Во-вторых, в конце минувшего года было открыто авиасообщение по маршруту Минск - Урумчи - Минск, связаны прямым рейсом Минск и Пекин, открываются для нас курортные острова.