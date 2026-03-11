Когда и как заработает цифровой рубль в Беларуси, рассказали в Нацбанке

Уже с 1 июля в Беларуси начинается опытно-промышленная эксплуатация цифрового рубля. Это третья форма денег в дополнение к уже существующим наличным (купюрам и монетам) и безналичным, которые находятся на картах и счетах в банках. Отвечает за сохранность и выпускает цифровой рубль исключительно Национальный банк, причем не с нуля, а через обмен налички или безнала в цифру. Это значит, что общее количество денег в экономике не меняется. Просто меняется их форма.

Цифровая валюта - каждый рубль можно будет идентифицировать

Год назад Национальный банк заявил, что в 2026 году цифровой белорусский рубль будет введен в оборот и им смогут пользоваться хозяйственные субъекты. А через год, в 2027-м, он может быть доступен для физлиц и госорганов. Регулятор разработал и правовую базу. Сейчас законопроект находится в Палате представителей и обещают, что в апреле он будет вынесен на голосование в первом чтении. Параллельно разрабатывается необходимое программное обеспечение.

Какие преимущества получит бизнес, используя цифровой белорусский рубль.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Самое модное, что используется в мире, это смарт-контракты. Уже сейчас у нас есть так называемые EDI-провайдеры, которые позволяют организациям между собой обмениваться накладными в электронном виде, подтверждая передачу товара подписью этой накладной в цифровом виде. Соответственно, нет бумаги, и главное, что есть фиксация в электронном виде, подтвержденная электронно-цифровой подписью. То есть это форма, которая в нашем государстве признается законной с точки зрения оформления сделок".

Специалист Нацбанка пояснил, что такое смарт-контракт. Это когда человек настраивает правила для своего цифрового кошелька. Например, магазин торговли. Поступила партия молока, соответственно, не надо ждать, когда бухгалтер отправит деньги. Все происходит в автоматическом режиме. "Если подписана двумя сторонами накладная, что молоко поступило, автоматически из кошелька списываются деньги в пользу контрагента, который это молоко поставил", - пояснил он.

Антифрод-системы - цифровые белорусские рубли будут защищены от мошенников

Уже с 1 июля нынешнего года цифровой белорусский рубль будет запущен в опытно-промышленную эксплуатацию. Но также население может и сберегать деньги в цифровых рублях, правда, без процентов. Конечно, нас волнует все-таки, как будут защищены цифровые деньги от мошенников. Какие придуманы новые системы защиты?

"Будут работать разные уровни антифрод-систем. Как на стороне коммерческих банков, когда ты входишь в систему ДБО (дистанционного банковского обслуживания), там будет работать так называемая сессионная антифрод-система, которая по поведению клиента, в зависимости от того, с какого устройства, в какое время, из какой страны он зашел, они будут определять риск того, что это мошенническое или не мошенническое действие. И потом ряд других антифрод-систем будут стоять уже на стороне Национального банка, которые тоже будут позволять выявить подозрительные операции, временно их заблокировать до выяснения причины и верификации гражданином или юридическим лицом проведения этой операции".

Цифровые валюты внедряются во многих странах мира