Минск и Маскат свяжет прямой авиарейс
Беларусь рассчитывает на туристический потенциал Омана. Как сегодня развивается сотрудничество двух стран в этой отрасли, в интервью "Первому информационному" рассказал Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти, почетный консул Беларуси в Султанате Оман.
"Что касается туризма, то в прошлом году наблюдалось хорошее развитие. Это произошло после визита Президента Беларуси в Оман. Мы запустили прямой чартерный рейс авиакомпании "Белавиа" в Салалу на зимний сезон", - отметил почетный консул Беларуси в Омане. В октябре 2025 года чартерная программа была возобновлена. Планируется, что этот оманский курорт посетят около 6 тыс. туристов.
Рейс выполняется каждую неделю и востребован пассажирами, направляющимися в Салалу, рассказал Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти.
По его словам, между авиакомпаниями и сегодня ведутся переговоры. "Мы запускаем регулярный рейс из Минска в Маскат. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - отметил почетный консул Беларуси в Султанате Оман.