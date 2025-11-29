Минск и Маскат свяжет прямой авиарейс

Беларусь рассчитывает на туристический потенциал Омана. Как сегодня развивается сотрудничество двух стран в этой отрасли, в интервью "Первому информационному" рассказал Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти, почетный консул Беларуси в Султанате Оман.

"Что касается туризма, то в прошлом году наблюдалось хорошее развитие. Это произошло после визита Президента Беларуси в Оман. Мы запустили прямой чартерный рейс авиакомпании "Белавиа" в Салалу на зимний сезон", - отметил почетный консул Беларуси в Омане. В октябре 2025 года чартерная программа была возобновлена. Планируется, что этот оманский курорт посетят около 6 тыс. туристов.

Рейс выполняется каждую неделю и востребован пассажирами, направляющимися в Салалу, рассказал Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти.