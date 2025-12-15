Молочные продукты, ягоды и овощи: Беларусь увеличила поставки продовольствия в Сербию

Товарооборот продовольствия и сельхозсырья между Беларусью и Сербией вырос почти на 30 %, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В частности, белорусский экспорт прибавил практически 38 %, отечественные производители стали больше поставлять молочных продуктов, фруктов, ягод, овощей и масложировой продукции. Подрос и импорт из Сербии, прежде всего это касается корма для животных, семенной кукурузы и посадочного материала.