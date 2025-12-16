Нацбанк Беларуси не исключает снижения ставки рефинансирования в 2026 году

Нацбанк не исключает снижения ставки рефинансирования в 2026 году. Сейчас она составляет 9,75 %. Об этом заявил председатель правления Роман Головченко после заседания, на котором утвердили основные направления кредитно-денежной политики на 2026-й. Ключевое - это обеспечение финансовой и ценовой стабильности на рынке.

По оценке Нацбанка, процентные ставки сохранятся вблизи текущих уровней. Если по факту инфляция будет замедляться быстрее, чем в прогнозе, ниже 7 %, то не исключается снижение и ставки рефинансирования и процентных ставок по депозитам и кредитам.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси отметил, что поддержание уровня золотовалютных резервов является одним из основных направлений работы. "Предусматривается, что Министерство финансов сможет рефинансировать часть валютного долга. С другой стороны, Национальный банк будет приобретать валюту на внутреннем рынке при условии, что экономика сможет сгенерировать достаточный уровень ее чистого притока в страну. Курс белорусского рубля останется плавающим, то есть по-прежнему будет зависеть исключительно от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке", - добавил он.