3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Нацбанк Беларуси не исключает снижения ставки рефинансирования в 2026 году
Нацбанк не исключает снижения ставки рефинансирования в 2026 году. Сейчас она составляет 9,75 %. Об этом заявил председатель правления Роман Головченко после заседания, на котором утвердили основные направления кредитно-денежной политики на 2026-й. Ключевое - это обеспечение финансовой и ценовой стабильности на рынке.
По оценке Нацбанка, процентные ставки сохранятся вблизи текущих уровней. Если по факту инфляция будет замедляться быстрее, чем в прогнозе, ниже 7 %, то не исключается снижение и ставки рефинансирования и процентных ставок по депозитам и кредитам.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси отметил, что поддержание уровня золотовалютных резервов является одним из основных направлений работы. "Предусматривается, что Министерство финансов сможет рефинансировать часть валютного долга. С другой стороны, Национальный банк будет приобретать валюту на внутреннем рынке при условии, что экономика сможет сгенерировать достаточный уровень ее чистого притока в страну. Курс белорусского рубля останется плавающим, то есть по-прежнему будет зависеть исключительно от спроса и предложения валюты на внутреннем рынке", - добавил он.
В 2026 году запланирована масштабная работа по повышению вовлеченности финансового сектора в поддержание роста экономики страны. Приоритет - поддержка предприятий, в первую очередь тех, кто проводит активную модернизацию производства, выпускает экспортные и импортозамещающие товары, а также субъектов малого и среднего бизнеса через инвесткредитование. Оно должно вырасти не менее чем на 13 %.