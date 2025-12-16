Нацбанк: резких изменений на валютном и финансовом рынке страны не ожидается

Резких изменений на валютном и финансовом рынке страны не ожидается, заверяет Национальный банк. А это фундамент для экономического роста.

Сегодня основные направления кредитно-денежной политики на следующий год утвердили на заседании правления. Нацбанк не исключает и снижения ставки рефинансирования, если на то будет благоприятная ситуация на рынке. Ведь главное - это обеспечение ценовой и финансовой стабильности. Светлана Лукьянюк о главных заявления регулятора.

То, что есть и будет в фокусе внимания, это инфляция не более 7 %. Количество денежного предложения на рынке Нацбанк будет контролировать и для сдерживания роста цен, и для доступности тех же кредитов для предприятий. В процентной политике больших изменений не планируется. Однако если инфляция будет ниже прогноза, то регулятор не исключает и снижение процентов по кредитам и депозитам.

А также ставки рефинансирования, сейчас она 9,75 %. Одним словом, все будет диктовать реальная ситуация. Что касается золотовалютных резервов, то они по прогнозу должны быть не менее 9,2 млрд долларов. Сейчас цифра рекордная - почти 14 млрд. Но вес подушки безопасности зависит в том числе и от мировых цен на золото и выплат по госдолгу. Кстати, часть валютного долга планируют рефинансировать. Продолжится и финансовая подпитка реального сектора для устойчивого развития экономики.

Доля инвестиционного кредитования будет расти

Инвестиционное кредитование предприятий в 2026 году должно увеличиваться. Не менее чем на 13 %. Это источник развития производств и появления нового товара на рынке. Особое внимание тем, кто выпускает продукцию на экспорт и работает над импортозамещением.

Долю безотзывных долгосрочных вкладов нужно увеличивать

Что касается процентов по таким кредитам, то банки регулятор ориентирует, чтобы они были не выше 10-12 %. Также ставка на увеличение доли долгосрочных вкладов в рублях. Ведь это ресурсы под будущие займы.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c467f419-4935-4d64-a376-909b27eb2c87/conversions/860ee009-b7f3-4ba7-9723-4ed2bfacc718-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c467f419-4935-4d64-a376-909b27eb2c87/conversions/860ee009-b7f3-4ba7-9723-4ed2bfacc718-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c467f419-4935-4d64-a376-909b27eb2c87/conversions/860ee009-b7f3-4ba7-9723-4ed2bfacc718-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c467f419-4935-4d64-a376-909b27eb2c87/conversions/860ee009-b7f3-4ba7-9723-4ed2bfacc718-xl-___webp_1920.webp 1920w

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Надо будет увеличить приток так называемых длинных денег в экономику, то есть денег, которые размещаются в банковской системе населением и юридическими лицами. В первую очередь это срочные безотзывные депозиты в белорусских рублях со сроком размещения свыше одного года. По итогам 2026 года таких депозитов должно быть не менее 72 % от всех срочных рублевых вкладов населения. Мы считаем, что реализация этой задачи в 2025 году достаточно успешно прошла. Мы видим устойчивое доверие наших граждан к долгосрочным сбережениям, сбережениям на срок более одного года. Поэтому уже ставим задачу перехода на следующий этап - это создание условий для привлечения вкладов на срок три года и более".

Будет расширен перечень бесплатных банковских услуг

Особое внимание также развитию платежной инфраструктуры и безналичным платежам. В том числе за счет оптимизации банковских вознаграждений или единого размера оплаты за одну и ту же услугу.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Было уже анонсировано, что в ближайшее время мы примем соответствующее решение как по расширению перечня бесплатных услуг, которые оказываются банком в первую очередь для физических лиц, так и по ограничению размера комиссионных вознаграждений, взимаемых банком за совершение иных операций, для того чтобы они были все экономически обоснованы и целесообразны".

"На родныя тавары" - выгодные потребительские программы