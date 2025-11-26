3.71 BYN
Не более 10 % влажности: в белорусском лесхозе раскрыли тонкости производства пеллет
В Беларуси активно используют местные виды топлива. Это не только дрова и щепа, но и пеллеты. В чем тонкость их производства, рассказал директор Березинского лесхоза Сергей Чемко в "Актуальном интервью".
Как отметил директор лесхоза, дрова наколоть или произвести щепу проще, чем сделать пеллеты. "Чтобы их произвести, необходимо, чтобы была линия сушки. Опилки специально высушиваются до определенной влажности, не более 10 %. Затем на линии гранулирования производится топливная гранула", - обозначил он.
Сергей Чемко:
"Вовлекаемые в производство опилки, которые относятся к четвертому классу отходов, раньше довольно тяжело было где-то утилизировать. А сейчас мы из них получаем продукцию, которая, если брать досанкционное время, вообще являлась 100-процентным импортом для страны".
Директор лесхоза подчеркнул важность качества при производстве: "На любом производстве должен быть контроль, потому что от качества выпускаемых пеллет зависит эксплуатация оборудования, то есть топливных котлов. Необходимо придерживаться определенных параметров по зольности, плотности, калорийности. Для этого у нас существует ряд приборов, где мы проводим измерения. Выдается удостоверение качества и направляется вместе с документами к потребителю".