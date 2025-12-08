Не менее восьми мультибрендовых центров - Беларусь укрепляет позиции на российском рынке техники

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bb81122-89bc-49fa-9327-0b611e78d512/conversions/ddacf6c6-3fda-42ab-846e-c07547c627d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bb81122-89bc-49fa-9327-0b611e78d512/conversions/ddacf6c6-3fda-42ab-846e-c07547c627d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bb81122-89bc-49fa-9327-0b611e78d512/conversions/ddacf6c6-3fda-42ab-846e-c07547c627d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bb81122-89bc-49fa-9327-0b611e78d512/conversions/ddacf6c6-3fda-42ab-846e-c07547c627d5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Не менее восьми мультибрендовых центров белорусской техники в российских регионах. Такая наша стратегия работы на рынке страны-соседки.

Прямые поставки всей линейки машин, финансовые инструменты поддержки экспорта и полный сервис и ремонт с нужным количеством деталей и комплектующих. Пожалуй, это комплексное предложение не должно остаться без внимания покупателей. А их в России немало. Белорусские машины там знают, репутация наработана годами. И сегодня к ней большой плюс в виде комплексного обслуживания с оригинальными деталями и мастерами своего дела. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Российскому машинному парку нужно обновление. Причем заказы будут на годы вперед, несмотря на то, что 2025 год крупными сделками похвастаться не может. Перспективы видятся в больших объемах продаж. Отложенный спрос - это когда фермеры принесли покупку на завтра из-за невысокой прибыли от продажи зерна, которая потеряла в цене на мировом рынке, и высоких процентных ставок на банковские кредиты. Но спрос вернется, и нашим предприятиям нужно быть готовым закрыть все заявки.

Несмотря на некоторые сложности и проседание экспорта и импорта в отдельных регионах, общая торговая копилка Беларуси и России растет. Так, за 10 месяцев 2025 года объем торговли товарами составил 44 млрд долларов с ростом почти 2 %. По услугам цифра еще выше, прирост на 17 %, а общая сумма 6,5 млрд долларов. И в целом за три года товароборот Белоруссии и России прибавил на треть.

Две страны поддерживают и высокую интенсивность контактов на региональном уровне, и данный формат позволяет находить новые точки роста для дальнейшего развития сотрудничества. Одна из них - это присутствие в регионах со всей палитрой техники, которую берем на обслуживание. Тем самым гарантируем ее работу без долгих простоев. Так, мультибрендовые центры белорусской техники в 2025 году открылись в Новосибирске, Уфе, на Кузбассе, а также на юге России, в Ростове-на-Дону.

Южный федеральный округ - настоящая житница России. Здесь находится один из самых известных в России производителей сельхозтехники "Ростсельмаш" - некогда главный конкурент нашего "Гомсельмаша". Но после того, как поставки импортных комплектующих остановились, именно белорусское предприятие буквально в считанные недели подставило дружеское плечо и помогло с комплектующими.

"Россия и Беларусь - это Союзное государство. Конечно, нужно работать вместе. И я так понимаю, что оба наших региона серьезные и сильные в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в других отраслях. Поэтому я думаю, что наши предприятия сегодня ищут общие языки, общие сферы соприкосновения для того, чтобы вместе противостоять напору других дружественных и недружественных стран на этом рынке, потому что рынок очень конкурентный", - отметил министр экономического развития Ростовской области России Павел Павлов.

55 предприятий из Беларуси поставляют детали для "Ростсельмаша" - гидромоторы, насосы, также воздухо- и стеклоочистители, фары, аккумуляторы и кондиционеры. Ежегодно покупают на 8 млрд российских рублей. В то же время и нам продают нужные узлы на 2 млрд. Так что сальдо у нас положительное.

Мы готовы предложить больше деталей, тем более у многих предприятий поставки уже налажены. И такая совместная работа укрепляет конкурентоспособность совместного товара и делает его импортонезависимым. Да, рынку нужны свои разработки и новые механизмы. Это повышает технологическую независимость, а это поле для совместной работы.

Климат и географическое положение обязывают в Ростове-на-Дону развивать агропромышленный комплекс в целом. Но регион нельзя назвать чисто аграрным или промышленным. Ведь хорошие урожаи без техники вырастить и собрать невозможно. Теперь у "Белорусских машин" есть свой центр продаж и сервиса, первый мультибрендовый на юге России. Под брендом "Белорусские машины" на площадке центра представлены все ключевые белорусские производители и поставщики.

В планах вывести общий товарооборот Беларуси и Ростовской области через несколько лет до миллиарда долларов. И наша техника может стать увесистой прибавкой в союзную копилку в целом и региональную в частности. И надо сказать, что белорусский трактор в этих краях хорошо знают. Да и он сам на полях Ростовской области чувствует себя комфортно и готов только укреплять свое присутствие.

"Модное словосочетание - "мультибрендовый центр". Что это такое? А на самом деле это наличие на площадке всех видов белорусской техники - грузовика, автобуса, трактора, комбайна и погрузчика. И потребитель может прийти, выбрать, как в салон, то, что ему нравится", - поделился гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Валерий Иванкович.

Наши грузовики здесь на хорошем счету. На стройке дорог или зданий без них не обойтись. Но линейка предложений широкая - это зерновозы, молоковозы и не только. Техника, конечно, всегда должна держать марку качества и быть конкурентоспособной по цене. Но не только с техникой мы хотим закрепиться в этом российском регионе. Выросли продажи шинной металлургической продукции. Также продаем трансформаторы для электросетей и наши станки.

В пяти часах езды от Ростова на машине Ставропольский край. Это уже Северокавказский федеральный округ России. Ставропольский край находится в топ-20 наших важных партнеров. Круг тем взаимного интереса велик. За пять лет взаимная торговля выросла втрое. Да, по 2025 году есть некое проседание, но оно не критичное. Цель товарооборота в полмиллиарда долларов.

В Ставрополе мы прочно закрепились, например, по лифтам. Капитальный ремонт идет, и наши кабины хорошо вписываются в жилые дома. Новые проекты - это нефтехимия и микроэлектроника. Хорошая возможность для совместной работы предприятий двух стран, которые важно вместе определить.

"Два года назад договорились о формировании на территории Ставропольского края двух крупных производителей сельскохозяйственной техники и дорожной техники. Мы провели необходимые закупочные процедуры, потому что у нас были договоренности, что мы для города Пятигорска в основном покупали технику. Запустили прямой рейс Минводы - Минск. Мы приехали в Республику Беларусь с нашими саженцами, высадили сад", - рассказал губернатор Ставропольского края России Владимир Владимиров.

Торговый дом МТЗ работает на Ставропольский край и всю округу. Занимается продажей, запчастями и сервисом техники, обеспечивая аграриев машинами, и является важным звеном в продвижении Минского тракторного завода. В день здесь совершаются до 85 покупок. Сотрудничает этот торговый дом с 55 предприятиями Беларуси.

МТЗ занимает две трети рынка тракторной техники в Ставропольском крае. И, конечно, наши предприятия, формируя портфель заказов на 2026 год, рассчитывают на более крупные заказы, чем в 2025-м. Здесь одни из самых плодородных земель, поэтому с точки зрения тракторов, это один из самых интересных для нас регионов.

И, конечно, наши производители готовятся к повышенному спросу. Его просчитывают и наши российские партнеры. Поэтому площадку этого торгового центра будут расширять. Решение уже тоже принято, и работы скоро стартуют.

Сейчас это монобрендовый центр, но в планах сделать его мультибрендовым, как, например, в Ростове. Ведь техника нужна разная, а ей и ремонт, и сервис. Под 60 % тракторов на полях именно белорусских, да и до 10 % комбайнов. Сегодня изучают предложение и для перевозки пассажиров, ведь наши автобусы, электробусы и трамваи все больше наполняют улицы российских городов. И такая хорошая слава про комфорт для пассажиров и водителей заставляет и других покупать именно белорусское.

"Формирование комфортной городской среды - это, естественно, одна из самых первоочередных задач, которая стоит перед нами. И, естественно, белорусские производители доказали уже многолетним производством, многолетним опытом, что качественная продукция находит своего потребителя. Это очень просто отследить. Почему? Потому что покупатель голосует рублем", - подчеркнул министр экономического развития Ставропольского края России Антон Доронин.