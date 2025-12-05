Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новые авиарейсы и поезда запустят между Беларусью и Россией

Новые рейсы и поезда запустят между Беларусью и Россией.

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой анонсировал ряд направлений, по которым сейчас идет активная работа: это полеты из Минска в Краснодар, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону.

С 15 декабря в сообщении Москва - Минск на ежедневной основе будет курсировать дополнительная пара поездов "Ласточка", с увеличенным вдвое количеством вагонов. Это позволит дополнительно перевозить 30 тыс. пассажиров в месяц.

