Новые авиарейсы и поезда запустят между Беларусью и Россией

Новые рейсы и поезда запустят между Беларусью и Россией.

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой анонсировал ряд направлений, по которым сейчас идет активная работа: это полеты из Минска в Краснодар, Владикавказ, Волгоград, Омск, Тюмень и Ростов-на-Дону.