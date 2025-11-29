Оман может стать хабом для продвижения белорусских товаров

У Омана очень выгодное логистическое положение, поэтому он может стать отличным реэкспортным хабом для всей белорусской продукции на открытый мировой рынок, отметил почетный консул.

"Белорусы действительно считают Оман очень выгодным стратегическим местом. И Оман может стать отличным реэкспортным центром для белорусской продукции. У нас очень выгодное географическое положение, откуда можно быстро добраться куда угодно. До Индии можно добраться за пару дней, до Восточной Африки максимум за неделю", - заявил Абдулла Масуд Хумейд Аль-Харти.