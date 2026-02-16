3.72 BYN
От инвестиций до роботизации - что обсудят на заседании Высшего госсовета СГ 26 февраля
26 февраля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Это ключевое событие определит векторы развития двусторонних отношений на ближайшие годы. В повестке - анализ выполнения текущих программ, запуск новых инвестиционных механизмов, трансграничное сообщение и даже создание союзного промышленного робота. Подробностями поделился государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Сергей Глазьев в проекте "Разговор у Президента".
Первый и главный вопрос - анализ исполнения основных направлений трехлетнего плана сотрудничества, который завершается в этом году. Примерно половина запланированных мероприятий уже реализована. "Я назвал бы самые существенные из них. Такие, скажем, как реализация 26 кооперационных проектов в промышленности, где со стороны России было выделено более 100 млрд рублей кредита на производство товаров, комплектующих, которые востребованы общим рынком нашего Союзного государства", - сообщил госсекретарь Союзного государства.
Также он отметил прогресс в сфере защиты прав потребителей, где вступил в действие соответствующий декрет. Помимо этого разработан и принят план по научно-техническому сотрудничеству до 2035 года.
"По итогам обсуждения будут даны руководящие указания по формированию следующей трехлетки, где мы хотим заложить ряд инструментов и механизмов для поддержки инвестиционной активности", - заявил Сергей Глазьев. Важнейшим инструментом станет внедрение понятия "товар Союзного государства".
"Пока это только отражение того, что товар создан в основном у нас. И в каждом из государств добавлено не менее 25 % стоимости. Такие товары вы хорошо знаете. Это знаменитые МАЗы, например, БЕЛАЗы, которые делаются с российскими двигателями, также сельскохозяйственная техника", - уточнил госсекретарь. Для поддержки таких производств планируется создать инвестиционную платформу с долгосрочными кредитными линиями по низким процентным ставкам под расширение конкретных производств.
Отдельный блок вопросов касается транспортной связанности. В повестке дня вопрос о принятии декрета о модели организации трансграничного пригородного сообщения. "Это возможность для жителей соседних регионов беспрепятственно пользоваться высокоскоростными, современными электричками", - подчеркнул Сергей Глазьев.
Два пилотных проекта уже одобрены Совмином 2 февраля, речь о запуске электропоездов по маршрутам Смоленск-Витебск и Орша-Смоленск. В дальнейшем практику планируется расширять. "Я думаю, что наши граждане почувствуют, что граница не только незаметна, но и наши регионы стали ближе", - резюмировал госсекретарь Союзного государства.
Кроме того, ведется работа по реконструкции железнодорожного коридора, связывающего Беларусь с Балтийским морем, обсуждаются перспективы выхода на Северный морской путь через Мурманск. На полях Высшего совета возможно подписание меморандума о сооружении высокоскоростной магистрали Минск-Москва.
Отдельное внимание уделяется роботизации. Беларусь с Россией намерены активно включиться в этот тренд. "Для наших государств, конечно, роботизация - это необходимое, критически важное направление, потому что мы хорошо понимаем ограничения демографические", - заявил Сергей Глазьев. Уже намечены программы для сельского хозяйства - автоматизированные фермы и современное садоводство с использованием роботов при уборке урожая и дойке коров.