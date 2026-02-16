От инвестиций до роботизации - что обсудят на заседании Высшего госсовета СГ 26 февраля

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3251e9a-c570-4c94-83fd-da5dd0004cf0/conversions/1f7e2c9a-6179-4a0a-9a6c-12ef9fbb41cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3251e9a-c570-4c94-83fd-da5dd0004cf0/conversions/1f7e2c9a-6179-4a0a-9a6c-12ef9fbb41cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3251e9a-c570-4c94-83fd-da5dd0004cf0/conversions/1f7e2c9a-6179-4a0a-9a6c-12ef9fbb41cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3251e9a-c570-4c94-83fd-da5dd0004cf0/conversions/1f7e2c9a-6179-4a0a-9a6c-12ef9fbb41cc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

26 февраля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Это ключевое событие определит векторы развития двусторонних отношений на ближайшие годы. В повестке - анализ выполнения текущих программ, запуск новых инвестиционных механизмов, трансграничное сообщение и даже создание союзного промышленного робота. Подробностями поделился государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Сергей Глазьев в проекте "Разговор у Президента".

Первый и главный вопрос - анализ исполнения основных направлений трехлетнего плана сотрудничества, который завершается в этом году. Примерно половина запланированных мероприятий уже реализована. "Я назвал бы самые существенные из них. Такие, скажем, как реализация 26 кооперационных проектов в промышленности, где со стороны России было выделено более 100 млрд рублей кредита на производство товаров, комплектующих, которые востребованы общим рынком нашего Союзного государства", - сообщил госсекретарь Союзного государства.

Также он отметил прогресс в сфере защиты прав потребителей, где вступил в действие соответствующий декрет. Помимо этого разработан и принят план по научно-техническому сотрудничеству до 2035 года.

"По итогам обсуждения будут даны руководящие указания по формированию следующей трехлетки, где мы хотим заложить ряд инструментов и механизмов для поддержки инвестиционной активности", - заявил Сергей Глазьев. Важнейшим инструментом станет внедрение понятия "товар Союзного государства".

"Пока это только отражение того, что товар создан в основном у нас. И в каждом из государств добавлено не менее 25 % стоимости. Такие товары вы хорошо знаете. Это знаменитые МАЗы, например, БЕЛАЗы, которые делаются с российскими двигателями, также сельскохозяйственная техника", - уточнил госсекретарь. Для поддержки таких производств планируется создать инвестиционную платформу с долгосрочными кредитными линиями по низким процентным ставкам под расширение конкретных производств.

Отдельный блок вопросов касается транспортной связанности. В повестке дня вопрос о принятии декрета о модели организации трансграничного пригородного сообщения. "Это возможность для жителей соседних регионов беспрепятственно пользоваться высокоскоростными, современными электричками", - подчеркнул Сергей Глазьев.

Два пилотных проекта уже одобрены Совмином 2 февраля, речь о запуске электропоездов по маршрутам Смоленск-Витебск и Орша-Смоленск. В дальнейшем практику планируется расширять. "Я думаю, что наши граждане почувствуют, что граница не только незаметна, но и наши регионы стали ближе", - резюмировал госсекретарь Союзного государства.

Кроме того, ведется работа по реконструкции железнодорожного коридора, связывающего Беларусь с Балтийским морем, обсуждаются перспективы выхода на Северный морской путь через Мурманск. На полях Высшего совета возможно подписание меморандума о сооружении высокоскоростной магистрали Минск-Москва.