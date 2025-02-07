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Отечественный военпром подвел итоги 2024 года и определил планы на 2025
Плотное взаимодействие в эпоху санкционного давления дает свои плоды. Сегодня активно развивается не только региональное сотрудничество с областями и республиками России, но и с новыми сильными экономическими игроками на мировой карте.
Геополитическая турбулентность также лишь укрепила оборонный сектор экономики. 2024 год для отечественного военпрома стал рекордным по многим показателям, в том числе и по экспорту продукции. 24 образца, разработанные белорусскими оружейниками, ушли в войска. И в списке особенно выделяется ЗРК "Бук" и отечественная ракета к данному комплексу.
Номенклатура ракетного оружия, которое производится белорусским ВПК, постоянно расширяется. Это и противотанковый ракетный комплекс «Шершень», гранатометный «Сапфир». Кстати, на первой зенитной управляемой ракете отечественного производства, предназначенной как раз для ЗРК "Бук-МБ-2К", он же «Цитадель», даже расписался глава государства. Все это говорит, о том, что все амбициозные задачи, которые ставит нашим оружейникам Главнокомандующий, выполнены.
И сегодня об этом еще раз рассказали в Госкомвоенпроме на итоговой коллегии, где и присутствовала Виолетта Соколович.
Чтобы обезопасить Беларусь, предпринять все меры стратегического сдерживания, наши Вооруженные Силы должны соответствовать современным требованиям и стандартам, быть обеспечены современнейшими образцами вооружения и военной техники, скажет генерал Вольфович журналистам. А несколькими минутами ранее вместе с министром обороны оценит разработки белорусских оружейников лично. Сегодня военпром Беларуси представляет свои новинки и уже известные образцы вооружения и техники.
"По итогам 2024 года сделано очень много. В ближайшее время современные образцы огневого поражения, обнаружения, поступят в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь", - заявил Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.
Качество и надежность - это давно бренд белорусских оружейников. Ценят, испытывают и эксплуатируют это наши военные, оценили уже давно и западные партнеры. В итоге грамотные технические решения в виде конкретного вооружения снизили эффективность таких образцов, как ATACMS, Javelin, Storm Shadow/SCALP, Leopard.
"По опыту специальной военной операции мы пришли к выводу, что необходимо расширять спектр и наличие в Вооруженных Силах, увеличить количество беспилотных летательных аппаратов, потому что на сегодняшний день спектр задач с использованием беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется. Кроме того, совершенствуется тактика их применения. Развитие беспилотных летательных аппаратов дало толчок к образованию целого класса новых высокоточных средств огневого поражения. Естественно, широкое применение беспилотных аппаратов требует и развития средств борьбы с ними. Это как средства физического их уничтожения, так и средства воздействия радиоэлектронной борьбы на каналы управления этими беспилотниками", - рассказал Андрей Федин, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Беларуси.
На выставке сегодняшней коллегии представлены наиболее актуальные и востребованные образцы, которые не так давно поставили на вооружение. Это, конечно не MILEX, но и здесь есть на что посмотреть. Вроде, официальное мероприятие, но потенциальные заказчики есть. Например, предприятие "Агат" - хедлайнер в области средств связи, представляет свою разработку.
А компания "Кидма-Тек" показала не только уже ставший привычным набор своего стрелкового оружия, но и средства защиты.
В последнее время техника стремительно меняет облик белорусской армии. Многие замечают - внимание фокусируется не только на новинках, но и на эффективности боевых комплексов. Каким же образом, учитывая постоянно меняющиеся вызовы и угрозы, формируется стратегия развития оборонной отрасли страны.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси рассказал, что опорами при формировании стратегии является ряд факторов. Прежде всего плотное взаимодействие с нашими силовыми ведомствами, в первую очередь с Министерством обороны. Любой вид вооружения проходит очень долгий этап испытаний до того, пока он становится на вооружение. Поэтому очень многое зависит от качественного взаимодействия. Вторая точка опоры - это постоянный мониторинг мирового рынка вооружения, тех трендов, которые существуют. Мы пытаемся находить интересующие нас позиции так, чтобы использовать их для своего развития. Самым главным трендом являются кадры
Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб. В этом суть нашей стратегии. И сегодня эту стратегию подтвердил отечественный военпром. ЗРК "Бук", модуль "Сапсан", средство для борьбы с беспилотниками "Гроза". Белорусы держат руку на пульсе, а порох - сухим.