Отечественный военпром подвел итоги 2024 года и определил планы на 2025

Плотное взаимодействие в эпоху санкционного давления дает свои плоды. Сегодня активно развивается не только региональное сотрудничество с областями и республиками России, но и с новыми сильными экономическими игроками на мировой карте.

Геополитическая турбулентность также лишь укрепила оборонный сектор экономики. 2024 год для отечественного военпрома стал рекордным по многим показателям, в том числе и по экспорту продукции. 24 образца, разработанные белорусскими оружейниками, ушли в войска. И в списке особенно выделяется ЗРК "Бук" и отечественная ракета к данному комплексу.

Номенклатура ракетного оружия, которое производится белорусским ВПК, постоянно расширяется. Это и противотанковый ракетный комплекс «Шершень», гранатометный «Сапфир». Кстати, на первой зенитной управляемой ракете отечественного производства, предназначенной как раз для ЗРК "Бук-МБ-2К", он же «Цитадель», даже расписался глава государства. Все это говорит, о том, что все амбициозные задачи, которые ставит нашим оружейникам Главнокомандующий, выполнены.

И сегодня об этом еще раз рассказали в Госкомвоенпроме на итоговой коллегии, где и присутствовала Виолетта Соколович.

Чтобы обезопасить Беларусь, предпринять все меры стратегического сдерживания, наши Вооруженные Силы должны соответствовать современным требованиям и стандартам, быть обеспечены современнейшими образцами вооружения и военной техники, скажет генерал Вольфович журналистам. А несколькими минутами ранее вместе с министром обороны оценит разработки белорусских оружейников лично. Сегодня военпром Беларуси представляет свои новинки и уже известные образцы вооружения и техники.

"По итогам 2024 года сделано очень много. В ближайшее время современные образцы огневого поражения, обнаружения, поступят в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь", - заявил Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.

Качество и надежность - это давно бренд белорусских оружейников. Ценят, испытывают и эксплуатируют это наши военные, оценили уже давно и западные партнеры. В итоге грамотные технические решения в виде конкретного вооружения снизили эффективность таких образцов, как ATACMS, Javelin, Storm Shadow/SCALP, Leopard.

"По опыту специальной военной операции мы пришли к выводу, что необходимо расширять спектр и наличие в Вооруженных Силах, увеличить количество беспилотных летательных аппаратов, потому что на сегодняшний день спектр задач с использованием беспилотных летательных аппаратов постоянно расширяется. Кроме того, совершенствуется тактика их применения. Развитие беспилотных летательных аппаратов дало толчок к образованию целого класса новых высокоточных средств огневого поражения. Естественно, широкое применение беспилотных аппаратов требует и развития средств борьбы с ними. Это как средства физического их уничтожения, так и средства воздействия радиоэлектронной борьбы на каналы управления этими беспилотниками", - рассказал Андрей Федин, замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Беларуси.

На выставке сегодняшней коллегии представлены наиболее актуальные и востребованные образцы, которые не так давно поставили на вооружение. Это, конечно не MILEX, но и здесь есть на что посмотреть. Вроде, официальное мероприятие, но потенциальные заказчики есть. Например, предприятие "Агат" - хедлайнер в области средств связи, представляет свою разработку.

А компания "Кидма-Тек" показала не только уже ставший привычным набор своего стрелкового оружия, но и средства защиты.

В последнее время техника стремительно меняет облик белорусской армии. Многие замечают - внимание фокусируется не только на новинках, но и на эффективности боевых комплексов. Каким же образом, учитывая постоянно меняющиеся вызовы и угрозы, формируется стратегия развития оборонной отрасли страны.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси рассказал, что опорами при формировании стратегии является ряд факторов. Прежде всего плотное взаимодействие с нашими силовыми ведомствами, в первую очередь с Министерством обороны. Любой вид вооружения проходит очень долгий этап испытаний до того, пока он становится на вооружение. Поэтому очень многое зависит от качественного взаимодействия. Вторая точка опоры - это постоянный мониторинг мирового рынка вооружения, тех трендов, которые существуют. Мы пытаемся находить интересующие нас позиции так, чтобы использовать их для своего развития. Самым главным трендом являются кадры