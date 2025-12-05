Петкевич о важном достижении СНГ: Содружество стало работать на международном треке

В Москве состоялось заседание Экономического совета Содружества. Участники рассмотрели ряд важных вопросов, которые скоро будут обсуждаться на уровне премьер-министров и президентов стран Содружества. Одна из основных тем - усовершенствование логистики. Сегодня СНГ - это 16 % мировой территории, поэтому связанность всех логистических путей различными видами транспорта имеет важное значение.

Как отметила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич, сегодня транспортировка грузов - это совершенствование инфраструктуры, преодоление барьеров, цифровизация. Это комплекс всех сфер, которые должны повысить уровень логистики на пространстве СНГ.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Отрадно, что СНГ стало работать на международном треке, и утвержденная формула "СНГ+" функционирует и на уровне отраслевых органов. Вот это очень здорово, что международный трек имеет конкретное преломление. Пришло время уже немножко перезагрузить СНГ в более конкретную плоскость, и от разработки такого формата, формулы, трека определенного перейти на точечные проекты и вырабатывать конкретные механизмы реализации по тем или иным направлениям".