Попович рассказал, по каким направлениям будут взаимодействовать Сербия и Беларусь

Белорусско-сербская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновит работу в первом полугодии 2025 года. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в программе "Актуальное интервью" на "Первом информационном".

Межправкомиссия не функционировала с 2019 года. "Очень важно, что наши президенты нам дали задание возобновить ее работу. Мы исполняем поручения наших лидеров и должны в ближайшее время, до середины этого года, провести официальное заседание межправкомиссии. Наши политические отношения великолепны, человеческие отношения между двумя народами такие же. Но экономические отношения не на этом уровне, и мы должны со своей стороны сделать все возможное, чтобы поднять их уровень. Предпосылки и фундамент для этого существуют. Существуют и препятствия в виде санкций. Но мы обязаны работать больше и сделать все возможное для улучшения экономических отношений между Сербией и Беларусью. Есть соответствующие предпосылки и потенциал", - отметил Ненад Попович.

Он также рассказал, по каким направлениям будет выстроено взаимодействие. "Размеры товарооборота между нашими странами могут быть намного больше, нам нужно его увеличивать. Среди перспективных направлений все, что связано с новыми технологиями, с цифровизацией, с информационными технологиями. Наши и ваши программисты действительно блестящие и великолепно работают на мировом рынке. Существует возможность для их сотрудничества. Кроме того, все, что связано со станкостроением, которое у вас развивается блестящими темпами, у нас может пользоваться действительно большим спросом. Еще одно направление - машиностроение. Нам очень хорошо знакомы минские тракторы, минские автобусы, электробусы. Практически всю свою жизнь я помню тракторы BELARUS. Но, к сожалению, из-за препятствий, которые нам ставит Евросоюз, их сегодня меньше на сербском рынке, но мы будем стараться, чтобы в последующий период их было больше. Потенциал для сотрудничества в машиностроении огромный", - подчеркнул министр.

По его словам, белорусская молочная продукция пользуется огромным спросом в Сербии. "Ее не так много, но все оценивают качество, которое действительно блестящее, великолепное. Это все говорят", - сделал акцент Ненад Попович.