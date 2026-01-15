Потребительские кредиты, микрозаймы, лизинг обсуждают на семинаре в Палате представителей

Финансовый рынок и правовые механизмы по предоставлению займов обсуждают 15 января в Палате представителей на семинаре-совещании. Сейчас депутаты готовят ко второму чтению законопроект по лизинговой деятельности, поэтому важно учитывать мнение банкиров и закрепить механизмы защиты потребителей, чтобы они не попали в финансовую зависимость.

15 января в Овальном зале Дома правительства говорят об условиях предоставления финансовых инструментов, таких как потребительские кредиты, микрозаймы, лизинг. Также говорят о процентных ставках и сколько на сегодня денег взято уже взаймы у банков.

Особый акцент сделан на кредитовании на покупку товаров белорусского производства. Согласно прогнозным данным, к 2030 году доля потребительских кредитов на приобретение отечественных товаров должна вырасти в общем кредитном портфеле до 20 %. Значит, прирост ежегодный примерно по 2 % в год.

Нужно сказать, что прирост будет обеспечен, так как кредитование на родные товары сейчас особенно популярно. На сегодняшний день выдано 2 млрд белорусских рублей именно эти кредиты.

Особый акцент сделан на инвестиционное кредитование - это для того, чтобы предприятия могли брать деньги на развитие, приобретение каких-то новых линий и впоследствии создание новых товаров, которые нужны сегодня рынку.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси: "Перед нами стоит задача: в 2026 году объем выдачи инвестиционных кредитов должен быть минимум на 13 % больше, чем это было по итогам 2025 года. Мы очень большую работу провели в 2025 году именно по статистике, потому что ранее такой статистики, как инвестиционное кредитование, на уровне банков не велось. Мы, во-первых, научились собирать эту статистику, мы ее ведем, и теперь можем качественно отслеживать этот показатель с точки зрения поддержки экономики".

Кредитов не будет и без депозитов. На это особое внимание акцентирует Нацбанк. Нужно сказать, что главный инструмент для притока новых вкладов от населения - это, конечно, выгодные процентные ставки. Самые большие они сейчас на депозиты от года и выше. И вот есть такая статистика, что, конечно, деньги несут и вкладывают, сберегают больше, если процентные ставки выше инфляционных ожиданий.



Инфляция по итогам 2025 года - 6,8 %, но инфляционные ожидания немного выше, это примерно 11-11,5 %. Но ставки на долгосрочные депозиты - это примерно 14 и 15 %. Особое внимание в Овальном зале уделялось такому финансовому инструменту, как лизинг, тем более депутаты сейчас работают над проектом закона и готовят его ко второму чтению.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Если мы рассматриваем лизинговые организации, то они рискуют своими финансовыми ресурсами. И у них есть право предоставлять данные продукты на их условиях. Но мы должны понимать, что они рискуют меньше, потому что фактически объект лизинга находится в собственности лизинговой организации. Он не передается до момента выплаты лизинговых платежей к лизингополучателю".