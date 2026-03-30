Присядет и встанет на носочки: новинки Минского автомобильного завода созданы для комфорта

Минский автомобильный завод задает тренды в машиностроении и в TikTok. Спрос на белорусские автобусы и география поставок растет. Подтверждение - 35-тысячная единица пассажирской техники.

Все гениально просто. Книлинг - это система, которая работает уже более 10 лет на массе, чтобы пассажирам было проще заходить в транспорт.

Александр Нискоромный, главный инженер автобусного завода ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз"

Александр Нискоромный, главный инженер автобусного завода ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Высота ступеньки от уровня пола 320 мм. Книлинг обеспечивает наклон кузова, что снижает расстояние от пола до ступеньки, это позволяет пожилым пассажирам удобнее заходить в автобус".

Умная пневмоподвеска - это не просто комфорт, это настоящий трансформер. Попалось высокое препятствие - машина по команде водителя приподнимается, будто встает в носочки. А туристическая модель автобуса и вовсе слегка приседает, чтобы на скорости по трассе держать баланс.

Выпуск юбилейного, 35-тысячного автобуса стал важным событием для завода

Автобус МАЗ-216 особо большой вместимости уже вышел на маршруты в Мозыре. Главная черта техники - 18-метровая длина и конструкция с гармошкой. Двигатель установлен во второй секции, что позволяет увеличить пассажировместимость.

Олег Смолянко, замначальника управления ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз": "Сочлененные автобусы в выпуске всей пассажирской техники у нас занимают порядка 15-20 %. Соответственно, этому сегменту уделяется большое внимание, и в настоящее время ведутся работы по разработке уже третьего поколения. Так как в настоящее время автобусы сочлененные у нас представлены только в дизельном исполнении, то акцент делается на электрическом исполнении".

Главный козырь завода сегодня - электротранспорт. Результат превзошел ожидания. Запас хода электробуса МАЗ не менее 240 км. Этого достаточно, чтобы выполнить весь дневной маршрут.

"У наших электробусов достаточно большой запас хода, даже немножко выше, чем у аналогичных производителей. Для больших городов благоприятно сказывается на экологии - вообще отсутствуют вредные выбросы. Автобусы бесшумные", - рассказал Александр Нискоромный.

Цифры лишь отражают масштаб перемен. Сегодня на одной линии предприятия собирают технику с разными характерами: дизельную, на газу и электрическую. Каждый автобус, как сложный инженерный комплекс, где комфорт пассажира, безопасность и эффективность работают в унисон.