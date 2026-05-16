В Лондоне сотни тысяч националистов протестуют против британского правительства

Полиция Лондона проводит крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка. Задействованы тысячи человек, технологии распознавания лиц, вертолеты, беспилотники, кинологи, полицейские лошади и бронетехника.

Сотни тысяч националистов протестуют против британского правительства. Толпы людей двинулись маршем через центр Лондона к Даунинг-стрит. Лозунг акции - "Соединим королевство". Организаторы еще накануне заявили, что марш затопит Лондон "самым большим на планете морем патриотов", и призвали участников игнорировать любые угрозы и запугивание со стороны властей.