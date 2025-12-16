Производство тракторов, кибербезопасность: на чем строится партнерство Беларуси и Кении

Фото: Unsplash news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e4962b-ae12-4055-b269-49a6a5264e1a/conversions/0787082b-69de-4420-a2fe-9f607c4385da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e4962b-ae12-4055-b269-49a6a5264e1a/conversions/0787082b-69de-4420-a2fe-9f607c4385da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e4962b-ae12-4055-b269-49a6a5264e1a/conversions/0787082b-69de-4420-a2fe-9f607c4385da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e4962b-ae12-4055-b269-49a6a5264e1a/conversions/0787082b-69de-4420-a2fe-9f607c4385da-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Unsplash

Не многие знают, но выражение "Акуна Матата" пришло из Кении. Оно означает "нет проблем, все хорошо". И глядя на природную красоту этого восточно-африканского государства, понимаешь, что эти слова попадают прямо в точку.

Кения славится национальными парками и заповедниками, их более 40. Фишка - наблюдение за дикой природой, особенно за животными "золотой пятерки". А океан так и манит коралловыми рифами.

Из интересных фактов о стране: здесь самый большой в Восточной Африке аэропорт. В Кении два времени года - сухой и дождливый, а в некоторых регионах лежит весь год снег.

Кстати, туристы часто привозят из Кении маски, но их кенийцы придумали специально для приезжих.

Беларусь с Африкой общается без масок, с открытым сердцем. Минск готов помогать и специалистами, и техникой, по всем направлениям, всем странам континента. А стратегию сотрудничества с Кенией мы активно стали выстраивать 2 года назад. Когда о намерении расширить контакты Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на полях Всемирного климатического саммита.

Позже лидеры двух стран встретились уже непосредственно в Кении. Александр Лукашенко был приглашен к Уильяму Руто. Говорили об интенсификации двусторонних отношений, это то, что теперь уже предметно обсуждают Минск и Найроби.

В Кению тогда Александр Лукашенко прибыл по завершению двухдневного визита в Экваториальную Гвинею. И вот в начале декабря 2025 прошли переговоры в Алжире. Беларусь смотрит на Африку комплексно, тем более что основную их проблему - продовольственную безопасность - мы можем помочь решить.

Обеспечив себя, давно белорусскими продуктами кормим весь мир и даже больше - поставляем технологии.

Раскинувшись по обе стороны от экватора и омываемая Индийским океаном, Кения получила название от "белой горы". Обладатель сразу нескольких климатических зон. Страна активно развивает сельское хозяйство, которое формирует фактически треть ВВП. А заняты в АПК более половины населения. Чай, кофе, кукуруза, зерновые, сахарный тростник, фрукты, овощи - в основе. Развивается мясомолочное производство, разведение рыбы и птицы.

Недра богаты золотом, рубинами, содой, титаном, это стало в свое время приманкой для английских колонизаторов. Для Беларуси это емкий рынок и перспективный партнер.

Александр Лукашенко:

"Ваша страна развитая. Особенно в области сельского хозяйства, но тем не менее, мы имеем соответствующие технологии для того, чтобы двигаться вперед. И не только технологии. Под эти технологии мы имеем все необходимое, у нас есть кадры. Знаю, что людей у вас хватает в Кении. Тем не менее, мы готовы вам помогать в становлении новых направлений в сельском хозяйстве".

"Я подтвердил желание главы нашего государства посетить Беларусь с целью подписания соглашения о взаимодействии между нашими странами в сфере экономики и других областях. Кения - это сельскохозяйственная страна. Беларусь производит самые лучшие тракторы в мире", - обозначил спикер Сената Кении Амазон Джеффа Кинги.

Сотрудничество между парламентами Беларуси и Кении должно развиваться на постоянной основе. Это цитата нашего спикера - Натальи Качановой. Она и Амазон Джеффа Кинги подписали меморандум. С получением Беларусью статуса наблюдателя в Панафриканском парламенте интерес к белорусскому государству заметно возрос. Это легко проследить даже по числу встреч на самых разных международных парламентских площадках.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Определены конкретные направления нашего взаимодействия на межпарламентском уровне, наша роль как парламентов в содействии торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, продвижению социально-гуманитарных измерений взаимодействия. И, конечно, мы договорились работать и на уровне руководства парламентов, и на уровне профильных комиссий, и продолжать это сотрудничество в будущем".

Интересуют и поставки продовольствия, техники и технологий, за счет которых континент старается преодолеть различные инфраструктурные барьеры. Активно внедряются новые решения в совершенно разных сферах. Развивается собственный технологический сектор. Африка стремится использовать цифровизацию для экономического роста, зеленого развития и решения социальных задач, опирается на молодое население и богатые природные ресурсы.

"Наша страна экспортоориентированное государство. Мы понимаем, что сотрудничество по линии инвестиционных проектов, торгово-экономическое сотрудничество - это то, что определяет развитие каждой страны, а взаимодействие между странами является прочным фундаментом дальнейшего сотрудничества, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Наша страна готова предложить сегодня Кении технологии, которые есть у нас в сфере агропромышленного комплекса, промышленности. Мы являемся лидерами по поставкам калийных удобрений для того, чтобы люди получали во всех странах хорошие урожаи. Мы понимаем, как важна сегодня продовольственная безопасность для каждой страны. Мы готовы вам предложить сотрудничество в гуманитарной сфере, в обучении молодежи. У нас достаточно много программ, которые реализуются по обучению иностранных специалистов. Их больше 200".

Кенийский спикер увлеченно рассматривал, как у нас все устроено в Совете Республики. С интересом спрашивал о взаимодействии между парламентом и органами власти и рассказывал о своей стране. Встреча прошла в очень дружественной атмосфере и особое чувство вызвал блокадный хлеб. Белорусские ленинградцы помнят каждый такой кусочек. В годы войны хлеб и в Беларуси, в принципе, был далеко от идеала.

Наталья Кочанова:

"Хорошо, если был такой хлеб, а то и не было ничего. Люди просто умирали от голода, их уничтожали. Наш народ подвергся жестокому геноциду во время Великой Отечественной войны. И для нас эта память святая. И мы сегодня делаем все, чтобы сохранить память о той войне и не допустить такого впредь".

Населению Африки не нужно рассказывать, что такое испытание голодом. Свои искренние чувства и от выставки, и от посещения Совета Республики сенатор изложил в книге почетных гостей, отметив теплоту сердец белорусов. "Да благословит Бог народы Кении и Беларуси, и мы продолжим укреплять связи на благо наших двух великих народов", - написал он. В знак уважения к нашей истории прошло возложение к обелиску Победы.

Белорусская медицина

Одна из локаций в программе знакомства кенийцев со страной - наш флагман - Минский центр хирургии и трансплантологии. Обзор лично от доктора медицинских наук, профессора, сенатора Олега Руммо. И речь здесь не только о пересадках органов, хотя Беларусь и в десятке мировых лидеров по органному донорству. Высокотехнологичная медицина в нашей стране уже давно доступна не только в столице, ставка на развитие регионов. Идет также обмен стажировками врачей, обучение за границей, и в наших медвузах тоже немало иностранных студентов.

"Все, кто обладает какими-то компетенциями, технологиями, стремятся в этот бурно развивающийся регион, стремятся не только для того, чтобы заработать, но и для того, чтобы наладить связи по взаимовыгодному обмену, - обозначил член Совета Республики Национального собрания Беларуси Олег Руммо. - Несмотря на то, что нас разделяют значительное количество тысяч километров, я думаю, что у людей, которые занимаются спасением жизни человека, которые посвятили себя медицине, есть о чем поговорить вне зависимости от континента, вне зависимости от языка, на котором он говорит, поскольку это вечные человеческие ценности. Мы готовы сотрудничать, мы готовы ознакомиться со всем лучшим, что есть в Кении на сегодняшний день. Со своей стороны, предложив этот визит, мы хотели показать наши компетенции, наши возможности".

Медицина в Кении развивается, но сталкивается с проблемой нехватки врачей. Опыт Беларуси в обучении кадров и создании самой системы оказания медпомощи очень полезен.

Меня очень впечатляет система здравоохранения Беларуси. Особенно, что данное учреждение является государственным и граждане могут получить медицинскую помощь бесплатно. Амазон Джеффа Кинги

Парк высоких технологий

Парк высоких технологий - место притяжения компаний с мировым именем и инвестиций. Более 35 % резидентов парка - компании с зарубежным капитаном. Это флагман внешней торговли, положительное внешнеторговое сальдо в 2024 году 1,6 млрд долларов.

"У нас в Кении есть бизнес-инкубатор для молодых специалистов, и они имеют успехи. Разработали мобильное платежное решение, которое используется. Конечно же, мы стремимся разработать и финтех-решение для сельского хозяйства. В частности, я заинтересован в развитии такого решения для женщин. Оно поможет открыть кредитную линию и повысить свой кредитный рейтинг, - отметил руководитель фракции партийного меньшинства Сената Кении Ледама Олекина. - Также перспективной областью является кибербезопасность. Не так давно на Кению была совершена кибератака. И, конечно же, разработка сети кибербезопасности будет являться важной сферой для сотрудничества".

Африканский континент крайне интересен для ПВТ, и Кения в частности предмет серьезного внимания. Есть положительные кейсы, несколько компаний уже успешно работают на рынке.

"Мы готовы предложить высокочтимой делегации все: наш опыт ведения правового режима, которым является Парк высоких технологий, опыт по регулированию использования криптовалют, конечно, наши продукты, начиная от готовых продуктов, заканчивая любыми разработками по их желанию", - отметила начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова.

Опыт в АПК

А что касается АПК, то гости смогли своими глазами посмотреть переработку сельхозпродукции. И это очень важно, ведь одно дело вырастить, а другое переработать и получить высокую добавленную стоимость.

Много впечатлений у гостей осталось от посещения Минского тракторного завода. Здесь у Беларуси есть все - и качество, и цена, и желание работать под заказ клиента, создавая машины для нужного климата и аграрных задач. О конкретике речь шла за столом переговоров. Кения рассматривает возможность не просто приобретения партии машин, а предлагает кооперацию, создание сборочного производства тракторов. А белорусы, в свою очередь, к машинам предлагают еще и шлейф оборудования. Вишенка на торте - технологии обработки земли и получения урожая. А это уже далеко за рамками разговора лишь о поставках.

Александр Аксенчик, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья ОАО "МТЗ":

"Сборочное производство, с одной стороны, для нас интересно, как платформа для увеличения поставок в регионы, с другой стороны уже непосредственно африканские страны создают рабочие места, а также приобретают необходимые технические компетенции, чтобы иметь возможность организовывать самостоятельно сервисные центры с применением наших официальных запчастей".

В этом году Минский тракторный завод поставил в Африку 2 тыс. машин. Плана на 2026 год в три раза больше. Беларусь заинтересована не только в том, чтобы продать и заработать, а в том, чтобы Африка, имея свои такие колоссальные природные ресурсы и рабочую силу, могла себя прокормить.