Промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение - Беларусь и Индонезия укрепляют связи

Минск и Джакарта открывают новый этап сотрудничества. В столице уже третий день работает делегация Индонезии во главе с координирующим министром по экономическим вопросам. 15 мая стороны подписали дорожную карту до 2030 года.

Беларусь укрепляет двусторонние отношения со странами региона

Рынок Юго-Восточной Азии - среди приоритетов нашей внешней политики. Готовы активнее закрепляться на нем через прямые связи со всеми странами. Индонезия в их числе. Это островное государство с населением более 280 млн человек - четвертое место в мире. Рынок колоссальный. Сейчас Минск и Джакарта готовы запускать совместные проекты в самых разных сферах. Контакты между странами явно набирают обороты, и сегодняшнее заседание межправительственной комиссии - яркое тому подтверждение.

Новые горизонты торгово-экономического сотрудничества

Утром делегацию принимали в Совмине. Премьер подчеркнул, что Беларусь видит в Индонезии важную точку для выхода на весь регион Юго-Восточной Азии. Партнеры в ответ планируют открыть свое диппредставительство в Минске.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0463e700-3dd4-4289-83e7-2379ef77e361/conversions/f63001b3-70f4-46ba-8d44-c1684aad8eed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0463e700-3dd4-4289-83e7-2379ef77e361/conversions/f63001b3-70f4-46ba-8d44-c1684aad8eed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0463e700-3dd4-4289-83e7-2379ef77e361/conversions/f63001b3-70f4-46ba-8d44-c1684aad8eed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0463e700-3dd4-4289-83e7-2379ef77e361/conversions/f63001b3-70f4-46ba-8d44-c1684aad8eed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Мы приглашаем индонезийские ведомства и бизнес активнее контактировать с белорусскими партнерами, создавать договорную базу, участвовать в выставках, семинарах и совместных проектах. Так проще понимать друг друга и выстраивать надежные связи".

Белорусские самосвалы работают в карьерах Индонезии

На комиссии об этом тоже говорили. Предлагаем свою сельхозтехнику, грузовые автомобили и карьерные самосвалы.

Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:

"У нас уже в Индонезии работает 80 БЕЛАЗов, поэтому готовы наращивать поставки. Есть спрос, есть возможности. Объем добычи угля на экспорт там огромный, наши самосвалы очень бы пригодились".

Белорусские молочные заводы на рынке Индонезии

Беларусь и Индонезия укрепляют связи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a342bf88-36ff-4f58-8c05-2aae365d7a18/conversions/d19c8690-3bcd-4495-81ea-b7acfc50124f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a342bf88-36ff-4f58-8c05-2aae365d7a18/conversions/d19c8690-3bcd-4495-81ea-b7acfc50124f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a342bf88-36ff-4f58-8c05-2aae365d7a18/conversions/d19c8690-3bcd-4495-81ea-b7acfc50124f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a342bf88-36ff-4f58-8c05-2aae365d7a18/conversions/d19c8690-3bcd-4495-81ea-b7acfc50124f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Готовы существенно увеличить поставки продуктов питания. Пока основная позиция - сухое молоко.

Иван Смильгинь, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"С 2026 года право поставок на индонезийский рынок было только у четырех наших предприятий. После договоренностей и инспекции в январе-феврале 2026-го добавили еще 13 молокоперерабатывающих заводов".

Беларусь предлагает линейку лекарственных препаратов

Планируем выходить на рынок с говядиной, ветеринарными препаратами и лекарствами.

Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси:

"Мы передали полный список препаратов, особенно выделили онкологические средства и лекарства для редких заболеваний. Они у нас производятся по полному циклу и заметно выгоднее по цене мировых аналогов".

Факт Подписана дорожная карта сотрудничества до 2030 года