Работать вместе: мультибрендовый центр белорусской техники открылся в Ростове-на-Дону

Первый мультибрендовый центр белорусской техники открыт 27 ноября на юге России - в Ростове-на-Дону. С визитом в этом регионе находится глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой. Недавно в Минске принимали губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Главный ориентир - товарооборот в 1 млрд долларов через несколько лет.

Строить настоящее и будущее легче, когда объединяет прошлое. Белорусская делегация возложила цветы к Вечному огню в честь воинов-освободителей.

Южный федеральный округ России - настоящая житница страны-соседки. Аграрный сектор диктует профиль и промышленности. Здесь один из самых известных в России производителей сельхозтехники - предприятие "Ростсельмаш".

Павел Павлов, министр экономического развития Ростовской области (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e11a1a-155b-4603-a5d1-8ef7bc9a5f16/conversions/0154e9c8-8f81-443e-9c95-42c83f199879-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e11a1a-155b-4603-a5d1-8ef7bc9a5f16/conversions/0154e9c8-8f81-443e-9c95-42c83f199879-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e11a1a-155b-4603-a5d1-8ef7bc9a5f16/conversions/0154e9c8-8f81-443e-9c95-42c83f199879-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01e11a1a-155b-4603-a5d1-8ef7bc9a5f16/conversions/0154e9c8-8f81-443e-9c95-42c83f199879-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Павлов, министр экономического развития Ростовской области (Россия): "Безусловно, Россия и Беларусь - это Союзное государство. Конечно, нужно работать вместе. И я так понимаю, что оба наших региона сильные в сельском хозяйстве, в промышленности и в других отраслях".

"Ростсельмаш" некогда был главным конкурентом белорусского "Гомсельмаша", но после того как поставки импортных комплектующих остановились, именно наше предприятие буквально в считаные недели подставило дружеское плечо и помогло с комплектующими.

Более 55 белорусских предприятий ежегодно поставляют детали для "Ростсельмаша" на 8 млрд российских рублей. Например, белорусский карданный вал (деталь, необходимая для любой машины, а также трактора) активно используется на предприятии.

Беларусь готова расширять линейку предложений

Белорусы готовы предложить больше деталей. По союзной программе запустили инвестпроект по сборке мостов, но пока он в режиме ожидания.

Виталий Шелег, гендиректор ОАО "Гомсельмаш": "Также рассчитывали поставлять нашу продукцию на конвейер "Ростсельмаша". Есть мощности, созданные под этот проект. В случае одобрения либо получения заявки мы готовы начать выпуск этой продукции. Вся инфраструктура готова".

Сейчас на "Ростсельмаше" осваивают новые модели техники и расширяют конструкторское бюро. Это тоже поле для совместной работы.

Алексей Швейцов, первый заместитель гендиректора компании "Ростсельмаш" (Россия): "Мы решили обменяться и опытом, и возможностями совместного производства в данном направлении. То есть будут и конструкторы, и технологические службы, и материально-техническое снабжение подключено. Поэтому мы ждем максимального развития совместного производства именно в плане дальнейших конструкторских разработок и, естественно, инноваций".

Отложенный спрос: решение общих задач по увеличению продаж

Сегодня двум предприятиям приходится решать общие сложные вопросы. Отложенный спрос со стороны аграриев из-за дорогих кредитов в разы снизил объемы продаж в России.

Павел Павлов, министр экономического развития Ростовской области (Россия): "Несколько факторов, которые, наверное, являются основанием для отложенного спроса. Конечно же, это и высокая ставка финансирования, но при этом и низкая цена на зерно. То, что сейчас мы недопоставляем, я надеюсь, что в ближайшем будущем будет все-таки предложение налажено".

Климат и географическое положение обязывают развивать АПК. А хороший урожай без техники вырастить и собрать невозможно. Теперь у белорусских машин есть центр продаж и сервиса - первый мультибрендовый на юге России.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ff4c8c-9473-4d1a-a1b1-297a2770e24d/conversions/557d57b3-cf88-4e45-b315-fee8717080fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ff4c8c-9473-4d1a-a1b1-297a2770e24d/conversions/557d57b3-cf88-4e45-b315-fee8717080fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ff4c8c-9473-4d1a-a1b1-297a2770e24d/conversions/557d57b3-cf88-4e45-b315-fee8717080fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5ff4c8c-9473-4d1a-a1b1-297a2770e24d/conversions/557d57b3-cf88-4e45-b315-fee8717080fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: "Когда начались известные события, связанные с санкциями и уходом западных брендов с российского рынка, лидерами наших стран было принято решение самостоятельно заниматься импортозамещением и обеспечивать технологическую независимость, поддерживая в первую очередь промышленные машиностроительные предприятия. Хватит друг с другом конкурировать, нужно объединяться и бороться за свой рынок и никому его больше не отдавать".

По словам губернатора Ростовской области России, мультибрендовый центр - это не просто место, где техника будет продаваться, это то место, где техника будет обслуживаться.

"Мы действительно стоим на пороге волны обновления всех видов техники. И для нас такое стратегическое партнерство с МАЗом и с другими производителями, которые здесь, в мультибрендовом центре объединены, это на самом деле серьезная поддержка в наших планах", - отметил Юрий Слюсарь.

Белорусский трактор здесь хорошо знают, да и он на полях Ростовской области чувствует себя комфортно.

Тарас Мурог, гендиректор ОАО "МТЗ": "На сегодняшний день при определенных стагнациях спроса, при имеющихся дефицитах бюджетов Минский тракторный завод в этом регионе занимает по технике 69 %. Здесь мы будем формировать планы на 2026-й и договариваться, чтобы был определенный скачок и рывок".

Линейка белорусских МАЗов широкая: от зерновозов до молоковозов и грузовиков. Стороны обсуждают варианты совместной работы.

Валерий Иванович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "Гибкость работы, длительность работы с партнерами и подстройка нашего шасси под те технические решения, которые делает настройщик, - клиент всегда удовлетворен. И это позволяет в данном направлении нам двигаться успешно и развиваться".

Новые проекты: обсуждается сотрудничество в авиастроении

Не только с техникой Беларусь хочет закрепиться в этом российском регионе. Выросли продажи шинной и металлургической продукции. Плюс 20 % по легпрому. Также продаем трансформаторы для электросетей и станки.

"Нужно искать новые направления. И одним из таких направлений станет вертолето- и самолетостроение с учетом знаний, подготовки и глубоких компетенций нынешнего губернатора региона. И два наших предприятия - 558-й авиационный завод в Барановичах и Оршанский авиационный завод - сейчас работают со своими партнерами на территории Ростовской области, чтобы кроме ремонта, допустим, вертолетов Ми-8 выйти на какую-то производственную программу. Производить уже конкретные узлы и детали для финишной сборки на территории Ростовской области", - отметил Дмитрий Крутой.

Беларусь открывает в Ростове-на-Дону генеральное консульство

И это только часть больших планов по сотрудничеству. Учитывая важность региона, Беларусь в ближайшее время открывает здесь и Генеральное консульство.

Сергей Тележинский, советник-посланник посольства Беларуси в России: "Ростовская область входит в десятку лидеров в сотрудничестве с Республикой Беларусь, поэтому пришло время и в Ростовской области создавать генконсульство".