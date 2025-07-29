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С 1 августа в Беларуси повысится бюджет прожиточного минимума
Размеры бюджета прожиточного минимума повышаются с 1 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 августа по 31 октября 2025 года.
Так, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 487,72 рублей. Это на 5,4 % выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 мая по 31 июля 2025 года.
Размер бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне 523,92 рублей, пенсионеров - 357,03 рублей, детей до 3 лет - 301,5 рубля, детей от трех до шести лет - 406,1 рублей, от шести до 18 лет - 476,97 рублей.