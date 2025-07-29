С 1 августа в Беларуси повысится бюджет прожиточного минимума news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34bf4b82-8fb2-4325-af28-f8587077a1b2/conversions/7289b1bb-834f-42f2-b06c-00dad566dfd8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Размеры бюджета прожиточного минимума повышаются с 1 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты на период с 1 августа по 31 октября 2025 года.

Так, БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 487,72 рублей. Это на 5,4 % выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 мая по 31 июля 2025 года.