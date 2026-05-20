С 1 июня в Беларуси снижается ставка рефинансирования до 9,25 %
Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 1 июня на 50 базисных пунктов - до 9,25 %. Такое решение принято 20 мая после заседания правления. Обсуждали ключевой индикатор и ставки по операциям поддержки ликвидности банков.
О том, что этот вопрос будет рассмотрен, регулятор заявлял буквально недавно. При этом отмечал, что будут учитываться внутренние факторы в экономике, а также денежно-кредитной политике. Как отметил на заседании правления глава Нацбанка Роман Головченко, ситуация в экономике стабильная. ВВП вышел на 100 %. Ситуация на валютном рынке также стабильная. Инфляция снижается несколько месяцев подряд. Такая тенденция, как прогнозирует Нацбанк, сохранится и далее. На апрель она показывает 5,4 % годовых.
Белорусы все больше сберегают в "своих", про это говорят цифры. Например, с января по апрель 2026 года прирост по вкладам в белорусских рублях составил 40,5 %. Растет и инвестиционное кредитование для экономики. Все эти факторы влияли на решение по снижению ключевого индикатора. На заседании правления обсудили все аргументы за и против, чтобы принять оптимальное решение.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Внешние условия складываются более благоприятно, из-за чего цены на ввозимые в страну товары растут менее интенсивно. В частности, годовой рост цен в Российской Федерации в апреле текущего года замедлился до 5,6 % после 10,2 % годом ранее. Показатели, характеризующие экономические процессы внутри страны в совокупности, также свидетельствуют о поступательном снижении давления на потребительские цены. Это проявляется в более умеренных, чем в 2025 году, темпах роста основных макроэкономических показателей".
Сейчас все внимание будет уделено кредитному и депозитному рынку, как банки отреагируют на снижение ставки рефинансирования с 1 июня. Как было заявлено в Нацбанке, ресурсов достаточно, удовлетворяются все запросы на кредиты от населения.
