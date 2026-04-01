Сборочное производство, поставки продовольствия - Беларусь и Оман расширяют сотрудничество

Беларусь намерена в скором времени запустить первое сборочное производство в Омане. 1 апреля стороны подтвердили договоренности - в Маскате проходят переговоры в рамках совместной комиссии по сотрудничеству и инвестициям. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел.

Отмечено, что динамика двусторонних отношений впечатляет. Этому способствует активный политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Беларусь - Оман: реализация совместных проектов

У Минска и Маската большие планы, и сейчас важно приступить к их реализации. Переговоры в Омане - один из конкретных шагов, чтобы от намерений переходить к делу.

Предыстория такова: активный политический диалог на высшем уровне, обмен визитами в 2025 году. Все это вылилось в полноценную дорожную карту сотрудничества. В ней конкретно расписано все, чем страны могут быть полезны друг другу. Продовольственная безопасность, промышленность, транспорт и логистика, инвестиции - задачи поставлены в разных сферах. И чтобы все это не осталось на бумаге, учрежден совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям. Это дает системность контактов и стабильное взаимодействие по линии Минск - Маскат.

1 апреля проходит первая встреча в рамках нового комитета, от того к ней повышенный интерес. Какие проекты партнеры видят как первоочередные, куда и как быстро будем инвестировать и что с товарооборотом (пока это порядка 8 млн долларов, но динамика есть)? Участники встречи поделились, что планируют реализовать в ближайшее время.

Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:

"Мы сохраняем нашу политику - от поставок техники до создания сборочных производств. С нашими партнерами сегодня уже проведена встреча. Этот вопрос мы подробно обсудили. У нас идет сборочное производство техники МАЗа, "Амкодора" и "ПОЖСНАБ" (соответственно, на шасси МАЗа, которые будут производиться здесь). Поэтому между министерствами уже подписан соответствующий меморандум, между предприятиями подписано соответствующее соглашение, дорожные карты, идет их реализация. Надеемся, в этом году уже будут первые поставки наших машкомплектов".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/381e8456-474e-4cc2-8bd8-22d885e02385/conversions/bda5c95d-3468-4f89-8046-6bbdd7586c40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/381e8456-474e-4cc2-8bd8-22d885e02385/conversions/bda5c95d-3468-4f89-8046-6bbdd7586c40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/381e8456-474e-4cc2-8bd8-22d885e02385/conversions/bda5c95d-3468-4f89-8046-6bbdd7586c40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/381e8456-474e-4cc2-8bd8-22d885e02385/conversions/bda5c95d-3468-4f89-8046-6bbdd7586c40-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Сегодня уже была встреча, и завтра будет в Министерстве сельского хозяйства, и на бизнес-форуме будем работать. Наша задача - расширить линейку молочных продуктов, не только сухого молока и детского питания, где можно прирастать в объемах, но и обсудить возможность поставки сливочного масла и сыров, поскольку сыры являются емкой импортной позицией в Омане (порядка 20 тыс. тонн они импортируют), и мы с точки зрения качества и цены могли бы конкурировать на этом рынке".

Один из значимых проектов - строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси. Эта инвестиция едва ли не на 1,5 млрд долларов. Оманское инвестагентство поддерживает этот проект, намерено двигаться в хорошем темпе.

Грех не использовать логистику Омана. Хотим создать белорусский хаб, чтобы продвигать наши товары не только на Ближний Восток, но и в Африку и Азию. Беларуси есть что предложить партнерам, а вот эффективно торговать мы пока еще не научились. Хаб, как ожидается, это исправит.