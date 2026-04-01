3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Сборочное производство, поставки продовольствия - Беларусь и Оман расширяют сотрудничество
Беларусь намерена в скором времени запустить первое сборочное производство в Омане. 1 апреля стороны подтвердили договоренности - в Маскате проходят переговоры в рамках совместной комиссии по сотрудничеству и инвестициям. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел.
Отмечено, что динамика двусторонних отношений впечатляет. Этому способствует активный политический диалог на высшем и высоком уровнях.
Беларусь - Оман: реализация совместных проектов
У Минска и Маската большие планы, и сейчас важно приступить к их реализации. Переговоры в Омане - один из конкретных шагов, чтобы от намерений переходить к делу.
Предыстория такова: активный политический диалог на высшем уровне, обмен визитами в 2025 году. Все это вылилось в полноценную дорожную карту сотрудничества. В ней конкретно расписано все, чем страны могут быть полезны друг другу. Продовольственная безопасность, промышленность, транспорт и логистика, инвестиции - задачи поставлены в разных сферах. И чтобы все это не осталось на бумаге, учрежден совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям. Это дает системность контактов и стабильное взаимодействие по линии Минск - Маскат.
1 апреля проходит первая встреча в рамках нового комитета, от того к ней повышенный интерес. Какие проекты партнеры видят как первоочередные, куда и как быстро будем инвестировать и что с товарооборотом (пока это порядка 8 млн долларов, но динамика есть)? Участники встречи поделились, что планируют реализовать в ближайшее время.
Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:
"Мы сохраняем нашу политику - от поставок техники до создания сборочных производств. С нашими партнерами сегодня уже проведена встреча. Этот вопрос мы подробно обсудили. У нас идет сборочное производство техники МАЗа, "Амкодора" и "ПОЖСНАБ" (соответственно, на шасси МАЗа, которые будут производиться здесь). Поэтому между министерствами уже подписан соответствующий меморандум, между предприятиями подписано соответствующее соглашение, дорожные карты, идет их реализация. Надеемся, в этом году уже будут первые поставки наших машкомплектов".
Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
"Сегодня уже была встреча, и завтра будет в Министерстве сельского хозяйства, и на бизнес-форуме будем работать. Наша задача - расширить линейку молочных продуктов, не только сухого молока и детского питания, где можно прирастать в объемах, но и обсудить возможность поставки сливочного масла и сыров, поскольку сыры являются емкой импортной позицией в Омане (порядка 20 тыс. тонн они импортируют), и мы с точки зрения качества и цены могли бы конкурировать на этом рынке".
Один из значимых проектов - строительство целлюлозно-картонного комбината в Беларуси. Эта инвестиция едва ли не на 1,5 млрд долларов. Оманское инвестагентство поддерживает этот проект, намерено двигаться в хорошем темпе.
Грех не использовать логистику Омана. Хотим создать белорусский хаб, чтобы продвигать наши товары не только на Ближний Восток, но и в Африку и Азию. Беларуси есть что предложить партнерам, а вот эффективно торговать мы пока еще не научились. Хаб, как ожидается, это исправит.
И создание туристического кластера в Омане, чтобы больше белорусов сюда приезжало. Благо теперь есть безвиз - 30 дней в году без всяких визовых формальностей. Здесь вечное лето и все дышит историей. В конце концов, не только бизнес делает страны ближе.