Селиверстов о том, как нивелируются риски для белорусских производителей из-за введения РФ СПОТ

Президент РФ Владимир Путин 17.04.2026 подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов. Как это отразится на белорусских производителях при выходе на российский рынок, какие работы проводятся, чтобы нивелировать какие-то риски и негативные последствия, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.

"Это очень злободневный и непростой вопрос. Действительно, введение этой системы в обозримом будущем в Российской Федерации неизбежно (запуск СПОТ ожидается 1 июня 2026 года. - Прим. ред.). И работа по обелению рынка, чтобы не попадала сомнительного производства продукция, - конечно, это логично. Но есть определенные нюансы", - сделал акцент Юрий Селиверстов.

"Сегодня, когда мы производим свою продукцию, у нас уже сложились механизмы оплаты, поставки, логистики. Мы понимаем, что у нас нет как таковой границы. И теперь нам необходимо, чтобы введение этой системы, вводимой из благих побуждений защиты отечественных производителей, не стало дополнительным барьером, который потребует проверки товара на границе, дополнительных ресурсов, чтобы все это выполнять. (Не стало. - Прим. ред.) препятствием, чего боятся наши производители, покупки белорусского товара ввиду всей череды согласования его ввоза", - обратил внимание дипломат.