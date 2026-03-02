3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Смолевичский район подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год
Автор:Редакция news.by
Смолевичский район подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год. В Минской области он находится на третьем месте по инвестициям, на втором - по надоям молока и лидер по темпам строительства.
Динамике роста в самом городе Смолевичи придает и его статус - столичного города-спутника.
Определились с лучшими предприятиями: в промышленности это производитель дизель-генераторов "БМЕ-Дизель", а в сельском хозяйстве - "Смолевичский райагросервис".
Добавим, что за прошлый год в Смолевичском районе по госпрограмме "Один район - один проект" реализовали пару инициатив в фармацевтике и станкостроении.