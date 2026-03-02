Смолевичский район подвел итоги социально-экономического развития за 2025 год. В Минской области он находится на третьем месте по инвестициям, на втором - по надоям молока и лидер по темпам строительства.

Динамике роста в самом городе Смолевичи придает и его статус - столичного города-спутника.

Определились с лучшими предприятиями: в промышленности это производитель дизель-генераторов "БМЕ-Дизель", а в сельском хозяйстве - "Смолевичский райагросервис".