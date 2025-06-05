Создать максимум комфорта для работы - Таджикистан принимает заседание глав правительств СНГ

На пространстве СНГ стремительно растет роль крепких экономических связей. На сегодня один из приоритетов - усиление кооперации в промышленности и других сферах. Это подтвердили страны - участницы интеграции.

В Душанбе состоялось заседание глав правительств СНГ. По итогам подписан ряд документов, которые создают условия для развития промышленной кооперации, более тесного сотрудничества по линии легпрома, запуска новых гуманитарных проектов. Беларусь тоже внесла предложения и пригласила в нашу столицу. Кстати, следующая встреча премьеров в Минске.

В Душанбе прошел межправсовет СНГ

Быть нужными друг другу независимо от геополитических вызовов, торговых войн или прессинга санкций - в рамках Содружества этой формуле следуют три десятка лет. За это время в СНГ убедились: есть смысл держаться друг за друга. Это не только политический клуб (страны как раз не хотят замыкаться на партнерстве без обязательств). СНГ стремится повысить роль регионального игрока, укрепляя интеграцию экономическими и гуманитарными проектами.

Обсудить, как дружить и работать на общем пространстве Евразии, приглашает жаркий Душанбе. Плюс 37. Благо, флора в местной резиденции создает спасительную тень, так что даже павлинам (а они повсюду) на свежем воздухе вполне комфортно.

Разные страны, люди, экономики. Но как показывает жизнь, это не только не мешает сотрудничеству, напротив, интерес к партнерству нарастает. Как и экономика Содружества. На заседании отметят, что почти 4,5 % - общий на всех ВВП по итогам года - опередил среднемировые показатели. Взаимная торговля на подъеме. Ей прочат дальнейший рост. И это тоже следствие нарастающих связей в Содружестве. Спасибо санкциям!

Игорь Назарук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89251df-fc1b-480b-9cdd-032bb59cb7df/conversions/c9c9a92f-6cfd-422b-bea3-3769d4748aba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89251df-fc1b-480b-9cdd-032bb59cb7df/conversions/c9c9a92f-6cfd-422b-bea3-3769d4748aba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89251df-fc1b-480b-9cdd-032bb59cb7df/conversions/c9c9a92f-6cfd-422b-bea3-3769d4748aba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a89251df-fc1b-480b-9cdd-032bb59cb7df/conversions/c9c9a92f-6cfd-422b-bea3-3769d4748aba-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Назарук

Игорь Назарук, постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ:

"Беларусь, Россия в рамках Союзного государства воочию показывают, как надо достигать независимость и связанность экономик. И не надо пугаться слова "связанность", не надо говорить о взаимозависимости. Наоборот, мы тем самым усиливаем себя, укрепляем. Мы решаем очень серьезные задачи, связанные с импортозамещением, связанные с разработкой новых технологий".

Ставка - на укрепление экономических связей

Турбулентность на мировом рынке, к которой, кажется, все уже привыкли, давно вывела страны Содружества из зоны комфорта. Как адаптироваться к этой реальности перманентного шторма? Беларусь предлагает активнее использовать механизмы свободной торговли без лишних барьеров. А еще задействовать потенциал имеющихся у каждого технологий. На пространстве Содружества речь о конкуренции вести уже недальновидно. Минск, к примеру, всегда открыт к кооперации.

Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08117750-4550-4c31-91c6-78368ccab511/conversions/05741d07-0ce3-4aa3-b2f3-39d16fd7bc53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08117750-4550-4c31-91c6-78368ccab511/conversions/05741d07-0ce3-4aa3-b2f3-39d16fd7bc53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08117750-4550-4c31-91c6-78368ccab511/conversions/05741d07-0ce3-4aa3-b2f3-39d16fd7bc53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08117750-4550-4c31-91c6-78368ccab511/conversions/05741d07-0ce3-4aa3-b2f3-39d16fd7bc53-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Турчин

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Мы хотим сосредоточить усилия на расширении промышленной кооперации и повышении уровня локализации выпускаемой продукции. Подписываемое сегодня соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в развитии отраслей тяжелого машиностроения должно способствовать этой цели".

Соглашение о развитии кооперации в тяжелом машиностроении

Александр Турчин анонсирует один из ключевых документов. Он направлен на развитие кооперации в тяжелом машиностроении. В СНГ растет число крупных совместных проектов. Беларусь во многом задает вектор, открывая сборочные производства совместно с партнерами. Задача правительств на этом этапе - создать максимум комфорта для работы на рынках друг друга, пояснит смысл принятых решений российская сторона.

Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России:

"Соглашение, которое сегодня подписано, определяет рамки, которые в значительной степени улучшат возможности для развития кооперационных связей, тяжелого машиностроения, металлургии. Построение цепочек, создание добавленной стоимости. И это очень важно с точки зрения укрепления нашего макрорегиона в Северной Евразии. Сам бизнес решает, что ему выгодно, и выстраивает эти цепочки. А наша задача - создать для этого условия".

Принятый документ, по сути, сигнал для всех минпромов Содружества - искать больше проектов, чтобы кооперироваться в промышленности с выгодой для всех участников. Собирает, например, Беларусь совместно с Таджикистаном сельхозмашины. И такой проект уже работает в Душанбе, чтобы самого известного "Беларуса" здесь тоже не забыли. Но цель - не только местный рынок.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Жизнь заставляет нас искать пути снижения затрат, в том числе через кооперацию, через поставки каких-то узлов и агрегатов, которые можно в третьих странах, например, сделать на конкретном локализованном производстве, и таким образом конкурировать. С другой стороны, те площадки, которые у нас функционируют, через них можно выходить на третьи страны, исходя из тех договоренностей, которые есть на двустороннем треке у той или иной страны. И таким образом продвигать наш совместный продукт. Речь идет не о том, чтобы двигать именно белорусскую продукцию, а о том, чтобы двигать именно уже совместно произведенную продукцию белорусско-казахстанскую, белорусско-узбекскую, белорусско-таджикскую".

В Душанбе прошел межправсовет СНГ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b107eae-baf4-45f4-a04e-db21d212c5bf/conversions/7b5562e1-ab39-4ede-9810-73bb4d013170-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b107eae-baf4-45f4-a04e-db21d212c5bf/conversions/7b5562e1-ab39-4ede-9810-73bb4d013170-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b107eae-baf4-45f4-a04e-db21d212c5bf/conversions/7b5562e1-ab39-4ede-9810-73bb4d013170-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b107eae-baf4-45f4-a04e-db21d212c5bf/conversions/7b5562e1-ab39-4ede-9810-73bb4d013170-xl-___webp_1920.webp 1920w

Страны Содружества поддержали проведение форума волонтеров