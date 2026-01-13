3.70 BYN
Стоимость золота впервые в истории превысила 4,6 тыс. долларов за унцию
Автор:Редакция news.by
Стоимость золота впервые в истории превысила 4600 долларов за тройскую унцию, а серебра - 84 доллара. Это следует из данных торгов.
По мнению Bloomberg, стоимость драгметаллов растет из-за новостей о том, что Минюст США начал уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы. Инвесторы опасаются, что нарастает давление на деятельность ФРС с целью повлиять на монетарную политику регулятора.
Кроме того, рост цен также связывают с протестами в Иране, настроениями президента США по захвату Гренландии и его сомнениями в деятельности НАТО.
В то же время рост цен на серебро объясняют опасениями его дефицита в течение 2026 года, в первую очередь из-за возросшего инвестиционного спроса.