Стоимость золота впервые в истории превысила 4,6 тыс. долларов за унцию

Стоимость золота впервые в истории превысила 4600 долларов за тройскую унцию, а серебра - 84 доллара. Это следует из данных торгов.

По мнению Bloomberg, стоимость драгметаллов растет из-за новостей о том, что Минюст США начал уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы. Инвесторы опасаются, что нарастает давление на деятельность ФРС с целью повлиять на монетарную политику регулятора.

Кроме того, рост цен также связывают с протестами в Иране, настроениями президента США по захвату Гренландии и его сомнениями в деятельности НАТО.