Страны ОПЕК+ в мае увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ решили нарастить лимиты на добычу нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки к уровню апреля. Об этом сказано в совместном заявлении, которое приняли Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Аналогичное решение принималось в апреле. До этого весь I квартал объемы удерживались без изменений из-за опасений перепроизводства.

По мнению аналитиков Bloomberg, запланированное увеличение майских квот на нефтедобычу - это символический шаг ОПЕК+ на фоне ближневосточного конфликта, который ограничивает добычу нефти и ее экспорт.

Таким образом, члены организации посылают сигнал мировым рынкам, что готовы в дальнейшем увеличивать добычу нефти. Правда, для этого танкеры должны возобновить поставки через Ормузский пролив.