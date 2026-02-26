Цены и ассортимент в магазинах обсудили в МАРТ

Увеличить долю белорусских товаров на полке наших магазинов, обеспечить бесперебойные поставки плодоовощной продукции и летом, и зимой, а также контролировать всю ценовую цепочку товара. Об этом 26 февраля говорили на коллегии профильного ведомства.

Цены и ассортимент

26 февраля в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли на коллегии говорили об обеспечении стабильной работы потребительского рынка в 2025 году, а также главных задачах на год нынешний. Конечно, для нас, покупателей, важно, чтобы на полках магазинов было большое разнообразие товара, чтобы было из чего выбрать. И рост розничного товарооборота за прошлый год отмечается. Это хорошо, значит, спрос был. В то же время, конечно, нас, покупателей, волнуют и цены. Ведь из стоимости и своих, и импортных товаров складывается общая картина по стране. Инфляция за прошлый год 6,8 %. Это выше прогноза. В министерстве детально разбирают эту цифру.

Также особое внимание и своим товарам на полке. Дело в том, что, например, доля отечественного и в продуктовом, а также не продуктовом сегменте снижается. И важно эту тенденцию переломить.

Наталья Василевская, первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Да, есть товары, за которыми самое пристальное внимание. Это наша мясомолочная группа, кондитерские изделия, плодоовощная продукция. Это было, есть и будет всегда. При этом и на остальные товары наше внимание не ослабевает. Не может нас устроить и удельный вес товаров отечественного производства, который хоть и замедлил свои темпы снижения, если в 2024 году доля упала больше, чем на 3 %, а в этом году падение несколько минимизировано, оно составило 2 %, но все мы стремимся к тому, чтобы эта доля росла. Это ключевые моменты, на которые будет нацелена вся наша работа".