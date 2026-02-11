Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Учитывается ли подработка при расчете пенсии, рассказали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, влияет ли подработка на размер будущей пенсии белорусов.

Да, учитывается весь официальный заработок, как по основному месту работы, так и по совместительству. Главное условие: чтобы работодатели за эти периоды производили отчисления в Фонд социальной защиты населения. Все, что оформлено официально, "не в конверте", через бухгалтерию, будет учтено, пояснили в ведомстве.

