Узбекистан заинтересован в белорусских тракторах и опыте по возведению АЭС

Узбекистан в нынешнем году планирует купить в Беларуси не менее 2 тыс. тракторов. Фермерам нужно обновлять технику для хлопковых и зерновых полей. На рынке Центральной Азии у белорусского завода есть свой дилер. А образцы самой востребованной продукции представлены на выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте. Белорусская делегация обсуждает возможность увеличения степени локализации и совместного предприятия по сборке тракторов. Производство было открыто в 2025 году, и спрос на товар есть.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси: "Я вчера посетил две наши площадки, где мы уже начинаем стартовать. У нас хороший старт по Минскому тракторному заводу, подписана дорожная карта. Мы вчера сверили часы, все идет по графику, поэтому в этом году мы закончим первый этап уже с переходом на 2027 год. Потребители говорят, что наша белорусская техника более качественная. И в долгосрочном периоде использования до 10 лет она в стоимости оказывается дешевле, поэтому надо делать маркетинговые ходы, рассказывать о ее качестве, о стоимости эксплуатации".

Узбекистану интересен опыт Беларуси по возведению АЭС