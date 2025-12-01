Заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью и страны Африки. Для Беларуси это рынок будущего, где нам рады и ждут. И нам есть что предложить. 1 декабря в Алжире стартовал большой форум с участием белорусских предпринимателей. Более 20 отечественных предприятий и коммерсанты Северной Африки сегодня обсуждают перспективы сотрудничества и контракты.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Много людей среднего и старшего поколения, которые еще в советские времена учились в Советском Союзе и конкретно в Минске. Мы таких сегодня встречаем. Здесь есть диаспора, есть у старшего поколения ностальгия по тем временам. Поэтому мы этим тоже пользуемся для того, чтобы установить контакты с современным бизнесом, молодым бизнесом. Поэтому интерес есть. Сегодня они торгуют. Сегодня, если они предлагают нам внешние рынки, богатые газом, нефтепродуктами, то они и покупают много продуктов питания, фармацевтики, смотрят за образовательными услугами, где они могут получить образование. Поэтому этот рынок для нас".